王志安訕笑身障者挨轟！「萬老師」郭昱晴嗆：人本教育不包含歧視
「萬老師」新科立委郭昱晴今（28）日出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，被問及中國《央視》前調查記者王志安日前嘲諷，民進黨不分區立委名單中的罕病律師陳俊翰「殘疾人」。對此，郭昱晴認為，教育不包含諷刺、歧視，人本教育應該要從每個家庭做起。
記者林怡昕／台北報導
新科立委葉元之、郭昱晴、資深媒體人黃暐瀚今天出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，近日網路脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，邀請中國《央視》前調查記者王志安上節目，他評論台灣造勢就像一場秀，還把「把殘疾人推上去煽情」，被認為是影射民進黨不分區立委名單中的罕病律師陳俊翰
郭昱晴認為，主持人賀瓏邀請沒有投票權、經驗的人，來評論選舉這件事，自己對這部分已經有所存疑，且又講過兩次殘疾人，脫口秀的是一種形式，自我調侃叫幽默，但是調侃、嘲笑別人，引起當場觀眾主持人、觀眾訕笑歧視，是非常不好的事。
郭昱晴提到，陳俊翰律師自己本身是生命鬥士，包含他是罕病患者等，在成長過程中面臨很多困難，但是他都沒有放棄他的人生。
郭昱晴認為，在一個節目的統籌，不相信他們沒看過腳本，自己更不相信大家沒聽到他兩次叫殘疾人，這必須要去修正，教育不包含諷刺、歧視，人本教育應該要從每個家庭做起，當媒體人這麼久時間，媒體人要有對本身、觀眾、人的基本尊重。