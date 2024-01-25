新北公托11月大男嬰命案 議會民進黨團：市府應提升督導加強安全
針對引發各界關注的新北市某公共托嬰中心11月大男嬰命案，新北市議會民進黨團今（25）表達遺憾與難過，強調從樹林區公托虐童案、板橋私托悶死女嬰「庭庭案」，如今再發生憾事，要求市府應深刻檢討現有政策，提升督導機制，加強安全標準，確保每位幼兒都能在安全、健康的環境中成長。
記者吳嘉億／新北報導
新北市議會民進黨團總召鄭宇恩表示，新北市的公共托育政策一度被譽為全國領頭羊，擁有121處公共托育中心，總計361處托嬰中心，其中公托121處，準公共托嬰中心203處及私托37處，截至112年4月居家托育人員更達6845人，家外托育率高達42％，明顯高於全國平均水平；但近年來發生的幼童相關案件卻層出不窮，凸顯市府在托育督導上的不足，極需檢討與改進。
鄭宇恩批評，新北市府處理幼童相關案件的手法，第一時間往往是封鎖消息，若消息難以隱瞞，僅告訴大眾案件調查處理中，隨後才是告知已懲處開罰；強調這樣不公開、不透明的態度，不僅引起了家長的恐慌，更凸顯了市府在危機處理上的不足，要求直接督導公共托育中心的社會局絕不能卸責，應嚴肅處理每起案件，以確保每位孩子的安全。