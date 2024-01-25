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SOGO大巨蛋5月首登場！獨家餐飲、8月最美地下街　影城進駐等明年

▲SOGO大巨蛋預計在5月率先開幕D區14家餐廳，有全台首家、台北首店等獨家餐飲，8月則開出C區地下街，明年5月進駐影城、8月開主商場零售B區。（圖／翻攝自維基百科）
▲SOGO大巨蛋預計在5月率先開幕D區14家餐廳，有全台首家、台北首店等獨家餐飲，8月則開出C區地下街，明年5月進駐影城、8月開主商場零售B區。（圖／翻攝自維基百科）

記者鍾怡婷/綜合報導

遠東SOGO百貨2023年營業額達528億元，創下歷史新高紀錄，相較2022年有10%的雙位數成長，SOGO董事長黃晴雯也宣布，SOGO大巨蛋預計在5月率先開幕D區14家餐廳，有全台首家、台北首店等獨家餐飲，8月則開出C區地下街，喊話成為「全台最美地下街」，影城則要等明年5月進駐、8月開主商場零售B區。

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黃晴雯說，SOGO大巨蛋商城第一期D區，將在今年5月率先登場，預計開出14家餐廳，有很多全台首家、全台北首家的餐飲品牌，且有營業至凌晨和24小時的店家，充分運用東區的「夜經濟生活圈」。今年8月則預計開幕C區地下街商場。

▲SOGO董事長黃晴雯也宣布，SOGO大巨蛋預計在5月率先開幕D區14家餐廳。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲SOGO董事長黃晴雯也宣布，SOGO大巨蛋預計在5月率先開幕D區14家餐廳。（圖／記者鍾怡婷攝）
至於影城則會在明年5月進駐、8月主商場零售B區登場，除了影城一樓會有國際大品牌外，影城樓上還會有露天區，預計讓SOGO APP會員人數從今年的140萬人，提升至180萬名。

黃晴雯提到，遠東SOGO在2023年營收創新高，但去年並沒有新分店開幕，是在原有的基礎上衝高業績，也是百貨屆唯一年增率超過雙位數的業者。其中復興店營收達到200億元大關、忠孝站穩百億營收、天母店破50億元，新竹店彩妝業種為主力，也在2023年突破65億元。

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