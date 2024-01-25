1年義務役新兵怨「薪水比基本工資低」？陸軍：政府負擔6％退休金
今(2024)年元旦起恢復一年期義務役徵集，首梯役男（陸軍2226梯）670人今（25）日分別在北部206旅（新竹關西營區）、中部302旅（台中成功嶺營區）、南部203旅（台南官田營區）入營，展開8周入伍訓練。針對媒體報導「1年義務役新兵怨薪水比基本工資低」，陸軍回應表示，為使1年期義務役役男履行國民義務之際，能兼顧家庭生活開支與減低學貸壓力，以志願役各階本俸為基礎，並支給專業加給，同時役男視同由政府雇用概念，使其年資得與勞工退休制度銜接，由國家負擔雇主提撥責任6％。
記者呂炯昌／台中報導
國防部今日上午邀請媒體至台中成功嶺營區採訪一年期義務役男報到，媒體詢問徵兵制一年一訓是否擔心拖垮募兵？陸軍司令部戰訓處處長連志威少將回應表示，今年起兵力結構調整，義務役的役期調整為一年，從入伍開始，區分4個階段，在進入部隊之前，完成由民轉軍的基本戰鬥訓練。後續在一年中，循序漸進，完成駐地、專精、基地，以及三軍聯合的演訓，在服役的一年中，成為一個合格、具有戰力的戰鬥兵。退伍後結合後備教召，可以完備國家整體的軍事訓練制度。
連志威指出，而志願役官兵，結合兵役制度的調整，共同完成戰力提升的目標，這是軍人責無旁貸的任務，也是維持強韌作戰能力的基礎。
針對媒體報導「1年義務役新兵怨薪水比基本工資低」，連志威回應表示，為使1年期義務役役男履行國民義務之際，能兼顧家庭生活開支與減低學貸壓力，以志願役各階本俸為基礎，並支給專業加給，調整薪資(2萬1,350元)，且由政府負擔軍人保險(1,290元)、全民健康保險(2,160元)、主副食費(2,969元)等(共計6,419元)。
連志威也提到，為配合此次役期調整新制並兼顧公平性，役男視同由政府雇用概念，使其年資得與勞工退休制度銜接，由國家負擔雇主提撥責任(6％)，將為國服務期間成為個人職涯一部分，無縫接軌，使役男在營期間安心服役。