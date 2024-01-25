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NBA／字母哥狂砍35分繳大三元！公鹿126：116騎士　換教練後首勝

▲公鹿字母哥狂砍35分又繳大三元，助公鹿贏奪換教練後首勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿字母哥狂砍35分又繳大三元，助公鹿贏奪換教練後首勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

密爾瓦基公鹿近日陷入換教風波，今（25）日在主場迎擊克里夫蘭騎士，字母哥Giannis Antetokounmpo狂砍35分、18籃板、10助攻，繳出近4戰的第3次大三元，幫助公鹿126：116小勝騎士，斬斷騎士近期8連勝外，也成為前公鹿教頭Adrian Griffin遭到開除後的首勝。

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本場賽事公鹿和騎士開局旗鼓相當，打完首節公鹿僅以32：28的4分差略為領先騎士，但進入第二節後，兩隊外線發揮拉開差距，公鹿單節的全隊三分外線10投5中，而騎士全隊僅10投3中，其中3記三分球都是由Sam Merrill所射下。

半場打完，公鹿將比分拉開到61：51領先公鹿。進入下半場，公鹿陣中兩大球星跳出，「小李」Damian Lillard和字母哥個別在第三節砍下12分，即便騎士以替補火力支援，但仍持續被拉開分差。

來到末節，騎士在第四節中段一度靠著Donovan Mitchell在內線的中距離投射，將比分拉近至二位數之內，但隨後再次被字母哥和Khris Middleton的接連幾波攻勢拉開距離，最終公鹿就以126：116贏下比賽，拿下開除元教練後的首勝。

在Adrian Griffin遭到公鹿球團開除後，「老河流」Doc Rivers已同意接下公鹿總教練一職，但目前暫時由助理教練Joe Prunty接任總教練。

本場比賽字母哥表現最為亮眼，攻下35分、18籃板外加10次助攻，拿下近4場比賽內的第3次大三元，也是他個人本季第7次大三元。此外，公鹿Damian Lillard貢獻28分、4次助攻，Khris Middleton也拿下24分。而騎士則以Donovan Mitchell的23分為全隊最高，中鋒Jarrett Allen得到21分，抓下12籃板。

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