NBA／字母哥狂砍35分繳大三元！公鹿126：116騎士　換教練後首勝

我是廣告 請繼續往下閱讀
半場打完，公鹿將比分拉開到61：51領先公鹿。進入下半場，公鹿陣中兩大球星跳出，「小李」Damian Lillard和字母哥個別在第三節砍下12分，即便騎士以替補火力支援，但仍持續被拉開分差。
來到末節，騎士在第四節中段一度靠著Donovan Mitchell在內線的中距離投射，將比分拉近至二位數之內，但隨後再次被字母哥和Khris Middleton的接連幾波攻勢拉開距離，最終公鹿就以126：116贏下比賽，拿下開除元教練後的首勝。
在Adrian Griffin遭到公鹿球團開除後，「老河流」Doc Rivers已同意接下公鹿總教練一職，但目前暫時由助理教練Joe Prunty接任總教練。
本場比賽字母哥表現最為亮眼，攻下35分、18籃板外加10次助攻，拿下近4場比賽內的第3次大三元，也是他個人本季第7次大三元。此外，公鹿Damian Lillard貢獻28分、4次助攻，Khris Middleton也拿下24分。而騎士則以Donovan Mitchell的23分為全隊最高，中鋒Jarrett Allen得到21分，抓下12籃板。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁