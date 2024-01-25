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Google推送首波新功能！　下週 Pixel 8 免費升級成「AI手機」　

▲Google 獨厚 Pixel 8 系列手機，下週三（1/31）加入畫圈搜尋功能、魔術撰寫、照片貼圖等新功能。（圖／記者周淑萍攝）
▲Google 獨厚 Pixel 8 系列手機，下週三（1/31）加入畫圈搜尋功能、魔術撰寫、照片貼圖等新功能。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

三星日前推出的旗艦機Galaxy S24系列透過 Google AI 技術，加入了多項AI功能，被稱為AI手機。好消息來了！Google今（25）宣布推出2024 年的第一波的功能推送，Google Pixel 8系列用戶下週三（1/31）手機更新後即可無痛升級成AI手機，加入了話題十足的畫圈搜尋、魔術撰寫功能等都上線。

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🟡全新「畫圈搜尋」

畫圈搜尋將在1月31日正式推出，在 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 上搜尋將變得更加簡單。運用 Google AI 技術，只要長按 Pixel 主畫面按鈕或導覽列，在想要搜尋的文字、圖片或影片周圍，透過畫圈、畫線、塗鴉或輕點的方式就可以搜尋相關資訊，不需要切換或離開正在使用的應用程式，目前僅適用於 Pixel 8、Pixel 8 Pro 和其他相容的非 Pixel 裝置，且必須連上網路。

▲Google 畫圈搜尋功能。（圖／官方提供）
▲運用 Google AI 技術，只要長按 Pixel 主畫面按鈕或導覽列，在想要搜尋的文字、圖片或影片周圍，畫圈就可以搜尋相關資訊。（圖／官方提供）
🟡魔術撰寫

透過 Google 生成式 AI 技術，能用不同的風格來撰寫訊息，像是讓訊息更加簡潔、更專業或充滿莎士比亞的風格。目前將先支援英文、西班牙文、法文、義大利文、德文與韓文。於Pixel 6和後續機上推出。此外，Pixel 8 Pro因配置高效模型 Gemini Nano因此可以直接使用。

▲Google 魔術撰寫。（圖／官方提供）
▲Google 魔術撰寫功能是透過 Google 生成式 AI 技術，能用不同的風格來撰寫訊息，像是讓訊息更加簡潔、。（圖／官方提供）
🟡相片貼圖充滿個人特色

想要用自己或是心愛的毛小孩照片來回覆訊息嗎？Google 訊息中的「相片貼圖」功能，能夠透過在裝置運行 AI 技術，幫你把喜愛的照片做成表情符號貼圖。只要選好照片並選擇你想要回應的訊息，點擊發送即可。所創作的相片貼圖會保存在特定分頁，方便使用者查詢與重複使用。在同個聊天群組的朋友，也可以使用你所發送的相片貼圖。

▲Google 照片貼圖。（圖／官方提供）
▲Google 訊息中的「相片貼圖」功能，能夠透過在裝置運行 AI 技術，幫你把喜愛的照片做成表情符號貼圖。。（圖／官方提供）
🟡安卓版AirDrop更名為「快速分享」

將「鄰近分享」功能正式更名為「快速分享」，讓 Pixel 手機使用者能更方便地跟 Android、ChromeOS 和 Windows 生態系統中數十億個相容裝置分享自己手機上的照片、文件和文字。只要輕觸分享工作表中的「快速分享」圖示，就可以看見附近有哪些相容裝置，並選擇想要分享的內容。即使是離線狀態也能分享。除此之外，使用者也可以完全掌握自己的隱私設定，選擇哪些人能夠偵測到自己的裝置，進一步決定是否向所有人、僅限聯絡人或只在自己的裝置間分享檔案與內容。


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