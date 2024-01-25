國三生遭割頸刺胸身亡　死者家屬再發聲明：殺人償命、速審重判！

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家屬表示，為了希望真相大白，讓兇手及教唆者能夠接受制裁，只能無奈被迫承受接踵而來的傷害，面對法律如此嚴謹的檢視被害人，希望同等標準來審視教唆者及殺人者，不讓殺人犯及教唆犯逃過他們應有的懲罰；更不要「年齡」導致司法成為一座失衡的天秤，因年紀較小不斷犯錯成殺人魔者，還可一而再的被保護。
家屬還寫到，無法理解兇手當時凶狠心態，更無法了解為何一再犯錯，強調且一手毀掉他人幸福的殺人兇手是不可教化的；批評難道司法不該有遇重大殺人犯強制執行死刑的機制嗎？還是要一再保護兇殘之人，以後出來再殺人，再來後悔嗎？
聲明書再進一步指出，試想若當時現場無教唆者，是不是就不會有這樣的事情發生？直言教唆者的罪責應比照殺人者，教唆者的惡行應該受到法律的嚴懲，強調這些人留在一般學校中，無疑是一個不定時的炸彈，什麼時候會引爆，無人可知也無法可防備。
家屬請託，懇請司法裁定能夠審慎考量究竟是少數的人權重要，還是多數一般學生的生命安全重要，希望用自己孩子血淋淋的教訓，喚起大眾關注司法遇重大刑事案件機制，不讓違法者踐踏了司法真正的公平正義。
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