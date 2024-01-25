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國三生遭割頸刺胸身亡　死者家屬再發聲明：殺人償命、速審重判！

▲國三生在校園內遭同學割頸刺胸身亡，家屬發布沉重聲明呼籲司法機關能給予殺人者和教唆者應有的刑罰。（示意圖／取自PhotoAC）（示意圖／取自PhotoAC）
▲國三生在校園內遭同學割頸刺胸身亡，家屬發布沉重聲明呼籲司法機關能給予殺人者和教唆者應有的刑罰。（示意圖／取自PhotoAC）（示意圖／取自PhotoAC）

記者吳嘉億／新北報導

日前新北市某國三生在校園遭同學以彈簧刀割頸身亡，今（25）日在板橋殯儀館舉行告別式，國三生父親除朗讀追思文追悼亡者外，家屬更對外再度發布沉重聲明，開頭直指「殺人償命、速審重判」！沉重呼籲司法機關能夠真正成為人民安全的保護傘，為無辜身亡的受害者伸張正義，給予殺人者和教唆者應有的刑罰。

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聲明書中指出，當天中午接到老師緊急來電説小孩已送急診，趕緊過去醫院，才經歷或知道孩子在救護車上到院前已心肺功能停止、到院緊急搶救一幕幕手術血淋淋畫面、上葉克膜急救，隔日宣告死亡、刑事鑑識、法醫相驗、法醫告知需要解剖才能知道真正死因等一連串接踵而來的打擊；每一次都讓他們想問何時才能讓死者安息，縱然憤怒、心情煎熬仍然悲痛答應解剖，家屬不僅悲痛萬分，還要遭受詐騙、假消息的干擾。

家屬表示，為了希望真相大白，讓兇手及教唆者能夠接受制裁，只能無奈被迫承受接踵而來的傷害，面對法律如此嚴謹的檢視被害人，希望同等標準來審視教唆者及殺人者，不讓殺人犯及教唆犯逃過他們應有的懲罰；更不要「年齡」導致司法成為一座失衡的天秤，因年紀較小不斷犯錯成殺人魔者，還可一而再的被保護。

家屬還寫到，無法理解兇手當時凶狠心態，更無法了解為何一再犯錯，強調且一手毀掉他人幸福的殺人兇手是不可教化的；批評難道司法不該有遇重大殺人犯強制執行死刑的機制嗎？還是要一再保護兇殘之人，以後出來再殺人，再來後悔嗎？

聲明書再進一步指出，試想若當時現場無教唆者，是不是就不會有這樣的事情發生？直言教唆者的罪責應比照殺人者，教唆者的惡行應該受到法律的嚴懲，強調這些人留在一般學校中，無疑是一個不定時的炸彈，什麼時候會引爆，無人可知也無法可防備。

家屬請託，懇請司法裁定能夠審慎考量究竟是少數的人權重要，還是多數一般學生的生命安全重要，希望用自己孩子血淋淋的教訓，喚起大眾關注司法遇重大刑事案件機制，不讓違法者踐踏了司法真正的公平正義。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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