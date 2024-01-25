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特企／《我想成為影之強者！Master of Garden》外傳活動送豪禮

▲《我想成為影之強者！Master of Garden》，全球同步舉辦故事活動「外傳：Masquerade」限定活動，人氣角色「克萊兒·卡蓋諾」、「紐」換上華麗的晚禮服參加化裝舞會。（圖／品牌提供）
▲《我想成為影之強者！Master of Garden》，全球同步舉辦故事活動「外傳：Masquerade」限定活動，人氣角色「克萊兒·卡蓋諾」、「紐」換上華麗的晚禮服參加化裝舞會。（圖／品牌提供）

本報訊

由大宇資訊旗下星宇互娛所代理之《我想成為影之強者！Master of Garden》，全球同步舉辦故事活動「外傳：Masquerade」限定活動，人氣角色「克萊兒·卡蓋諾」、「紐」換上華麗的晚禮服參加化裝舞會，究竟在舞會上發生了什麼事情，就請一同參加活動確認！

豪華登入獎勵　禮物登入天天送

為了慶祝「外傳：Masquerade」限定活動的舉辦，同步開啟超豪華登入獎勵，從2024/01/25(四)12:00至2024/02/15(四)08:59為止，登入遊戲將可以獲得不同的豪華物品，最多可以獲得合計1500幻魔石以及各式道具，務必每日都登入遊戲進行遊玩！

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同時為紀念「外傳：Masquerade」活動開始，將舉辦每日免費轉蛋。只要在轉蛋活動開啟期間內，可以免費獲得1次抽取機會，有機率抽到［舞動的劍刃］克萊兒！

隨著關卡進度將可以陸續解鎖活動限定劇情，為什麼「克萊兒·卡蓋諾」、「紐」兩位會在化妝舞會上出現呢？除了這兩位之外的闇影庭園成員是否又潛藏在舞會之中呢？就等各位闇影大人一同體驗了！

另外挑戰活動限定關卡及Boss將可以獲得角色碎片、幻魔石等豐富獎勵!遊玩活動收集活動硬幣＆討伐積分pt，將有機會獲得大量養成素材，千萬別錯過！

同時進行活動時可獲得「祕密信封」 ，打開「祕密信封」可獲得活動硬幣或「文件的紙張片段」，若將「文件的紙張片段」所記載的暗號合在一起可獲得帶有豪華獎勵的序號！

舞動的劍刃克萊兒為藍色屬性攻擊角色，奧義能夠提升全體夥伴的攻擊力並且賦予人類護盾，而專用魔道具[舞動的劍刃]黑色面具的效果則是當WAVE開始時，依編入的人類數量×10.00%提升全體夥伴的給予傷害（永久），全面提升輸出能力！

你渴望力量嗎？立即下載《我想成為影之強者！Master of Garden》，即可獲得異世界中的最強power！記得追蹤《我想成為影之強者！Master of Garden》粉絲專頁相關社群平台，獲得遊戲的第一手資訊！

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