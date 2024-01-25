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文化幣可以買拍立得！誠品店員「電話接到手軟」：這間分店才能用

▲誠品店員在社群平台透露，一堆人拿文化幣買拍立得，「電話接到手軟」。（圖／Pexels提供）
▲誠品店員在社群平台透露，一堆人拿文化幣買拍立得，「電話接到手軟」。（圖／Pexels提供）

記者李琦瑋／綜合報導

文化幣被爆出濫用，有青年買美妝用品、做美甲，文化部查獲數間店家違規，已停權、停止撥款，並將視情節移送法辦，也讓人好奇文化幣適用範圍為何？近日有誠品書店店員在社群平台發文指出，許多青年用文化幣購買拍立得、凸相機，「自己接電話接到手軟」，並透露要用文化幣買拍立得，只能用在誠品松菸店。

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一名女網友日前在Dcard上，以「誠品書店助理心聲」為題發文表示，很多人都想拿文化幣買拍立得，但根據文化部規定，在誠品書店內，文化幣只能用來買書籍、雜誌、DVD、日雜也可以，但若想購買拍立得，得去「誠品松菸店」，因為文化園區的商品，都可以使用文化幣。

女網友說，很多青年要購買前都會打電話詢問，自己上班1小時就接了10通詢問電話，「接到手軟」，才會想PO文幫大家解答，祝大家買得開心。

該貼文一出，吸引網友討論，「謝謝妳上來說，正在找資料」、「同為書店店員謝謝你發這篇文，很多同學都不太清楚文化幣的使用規則」、「我去年有在駁二的誠品買到拍立得」、「誠品員工同推，一天大概50個人問」。

也有影城員工跳出來解惑，「文化幣只能看國片，而且不能買餐，還有就是富都青年真的不是國片，他是馬來西亞的電影」、「原本以為富都青年是國片，結果在文化幣APP的國片專區找不到，Google後才發現是馬來西亞的電影」。

但也有網友認為，「連我這個有資格拿文化幣的人，看了都覺得不太好，化妝品、拍立得真的跟文化幣設置的初衷有關嗎」、「煩死，是我們幫這些小朋友出錢的概念嗎？看到一堆說要去買專輯、手燈、化妝品的，就很不爽」。

文化部指出，文化幣可用於實體的藝文體驗及消費，包含藝文展演及文化體驗、圖書、視聽娛樂、文創工藝等類型，例如看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費。

文化部表示，常態化16至22歲文化成年禮金，已有62.5萬人領用，文化部持續透過網路巡檢及資料庫大數據檢視，自1月20日開放領用以來，已主動查獲數間違規店家，包含不符合適用資格的店家，如美妝用品、美甲等冒用其他符合規定藝文消費點收款碼，或接受民眾兌現、交易異常等，皆已於前幾日立即停止適用資格，並停止撥款。

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