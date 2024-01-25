梨山下雪了　幸福巴士奔馳來接我

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梨山幸福巴士客服人員林韻文說，梨山幸福巴士從111年開始試營運後，一年365天每天都有班次，今年首度遇到天池下雪的路況，駕駛沒有因為下雪停止發車，平日早上6點半展開發車班次，因應居民工作地點下班時間，晚上9點半有人預約，即使入夜後天池已達零下1度低溫，熱血又盡責的駕駛仍冒著低溫開車，等民眾安全返家後才完成一天的接送任務。
梨山幸福巴士駕駛劉啟涵表示，一般班次是到下午6點半，但有時國中小學生課輔後逾6點，民眾可彈性預約搭車，他也會到學校接送，而且為避免學童中途下車逗留其他場所，特別關注是否順利到家，不只熟悉常搭車的學童，也建立感情，「待客如親」是市府推動梨山幸福巴士可貴的緣份。
葉昭甫指出，梨山幸福巴士克服困難和挑戰，展開偏鄉的交通服務，獲當地民眾好評，還榮獲「111年公路公共運輸規劃競賽社會組第一名」肯定，梨山幸福巴士是台中市最小而美的公車業者，完成市長盧秀燕重視偏鄉最後一哩路的交通功能，全台中最高的公車行駛路線提供通學、通勤之外，成為長者出門看病、復健、採購、訪友的代步工具，更促成在地居民返鄉的工作機會。
交通局表示，因應高海拔的梨山地區天候，幸福巴士遇下雪立即加置雪鏈，接送民眾不受影響，與開市區公車的駕駛體驗不同，但同樣都不畏天候和路況，接送乘客使命必達，是市府站在偏鄉最前線重要的交通夥伴，感謝梨山幸福巴士駕駛團隊的付出，讓偏鄉基本民行與市區交通能無縫接軌。