7-11發票開2張千萬獎！買35元咖啡變富翁　統一發票11、12月對獎

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還有3位獲得2百萬特獎！一人在新竹縣寶山鄉的7-11台積P6門市購買76元的CITY CAFE；一人在台北市中山區的7-11麥田門市購買158元的麵包、飲品、鮮食；一人在新北市林口區的7-11東學門市購買35元的CITY CAFE。
8位雲端發票專屬獎百萬得主！一人在台南市六甲區的林鳳營門市購買163元的購物袋、鮮食、飲品；一人在新北市中和區的元龍門市購買105元的零食、鮮食；一人在新北市淡水區的渡船頭門市購買69元的飲品；一人在台北市松山區的延新門市購買200元的生活用品。
一人桃園市龍潭區的百年門市購買140元的鮮食；一人在台北市中山區的松鑫門市購買89元的鮮食；一人在台中市大雅區的福廣門市購買39元的鮮食；一人在台北市大安區的欣安和門市購買30元的統一麵包、CITY CAFE。
特別獎號碼：63603594
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：73155944
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼：94985899、57283420、62825278
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。