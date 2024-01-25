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7-11發票開2張千萬獎！買35元咖啡變富翁　統一發票11、12月對獎

▲統一發票11、12中獎號碼今（26）日開獎，7-11開出2組千萬發票、3位獲得2百萬特獎，其中一位民眾花35元買咖啡獲得200萬元獎金。（圖／7-11提供）
▲統一發票11、12中獎號碼今（26）日開獎，7-11開出2組千萬發票、3位獲得2百萬特獎，其中一位民眾花35元買咖啡獲得200萬元獎金。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

統一發票11、12中獎號碼今（26）日開獎，7-11統一超商共有2位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎，其中一位民眾花35元買咖啡獲得200萬元獎金，運氣相當驚人！另外，雲端發票專屬獎則有8位百萬得主，千萬大獎得主，消費明細、中獎門市一次看。

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7-11統一超商統計有2位消費者獲得千萬大獎！一人在台南市永康區的好巧門市購買239元的報紙、飲品、生活用品；一人在新北市淡水區的淡江門市購買144元的水果、鮮食、蔬果、飲品。

還有3位獲得2百萬特獎！一人在新竹縣寶山鄉的7-11台積P6門市購買76元的CITY CAFE；一人在台北市中山區的7-11麥田門市購買158元的麵包、飲品、鮮食；一人在新北市林口區的7-11東學門市購買35元的CITY CAFE。

8位雲端發票專屬獎百萬得主！一人在台南市六甲區的林鳳營門市購買163元的購物袋、鮮食、飲品；一人在新北市中和區的元龍門市購買105元的零食、鮮食；一人在新北市淡水區的渡船頭門市購買69元的飲品；一人在台北市松山區的延新門市購買200元的生活用品。

一人桃園市龍潭區的百年門市購買140元的鮮食；一人在台北市中山區的松鑫門市購買89元的鮮食；一人在台中市大雅區的福廣門市購買39元的鮮食；一人在台北市大安區的欣安和門市購買30元的統一麵包、CITY CAFE。

▲統一發票11、12中獎號碼今（26）日開獎，7-11統一超商共有2位消費者獲得千萬特別獎。（圖／7-11提供）
▲統一發票11、12中獎號碼今（26）日開獎，7-11統一超商共有2位消費者獲得千萬特別獎。（圖／7-11提供）
特別獎號碼：63603594
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

特獎號碼：73155944
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

頭獎號碼：94985899、57283420、62825278
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票11-12月中獎號碼開出，特別獎1000萬的中獎號碼為「63603594」，快對發票看看幸運兒是不是你！（圖/NOWnews社群中心）
▲統一發票11-12月中獎號碼開出，特別獎1000萬的中獎號碼為「63603594」，快對發票看看幸運兒是不是你！（圖/NOWnews社群中心）

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