科技業最會賺錢的員工！Netflix人均創收登冠 蘋果人多又會賺
OTT龍頭Netflix每位員工的人均創收，是大型科技公司中最高的，緊接在後的則是蘋果、Meta、Alphabet。不過，Netflix是榜單上14家科技巨頭中員工人數最少的，蘋果則擁有大量員工，員工人數是Meta的兩倍多，收入卻是Meta的三倍。
記者鄭妤安／台北報導
計算員工平均創造出來的收入已是用來衡量企業在一段時間內與對手競爭績效時的工具，根據市場調查機構Ondeck公佈的最新報告顯示，印度耐用消費品公司Rajesh Exports，員工年均創收近3億美元，躍居全球第一；紐約金融公司VICI Properties，每位員工平均創收1.3億美元，是美國公司中收入最高的；英國資產管理公司Coinshares International，其員工人均創收2800萬是歐洲公司中最高的。
值得一提的是，Netflix每年人均創收約250美元，強登大型科技公司寶座。蘋果公司則以234萬美元，約新台幣734 萬元之姿，排名第二。後面排名依序為Meta（160萬美元）、Alphabet（約140萬美元）、Uber（約103萬美元）、輝達（約102萬美元）、微軟（約94萬美元）、特斯拉（約67萬美元）、Adobe（約43萬美元）、salesforce（約43萬美元）、英特爾（約42萬美元）、亞馬遜（約34萬美元）、甲骨文（約28萬美元）、IBM（約21萬美元）。
報告中提到，儘管擁有大量員工，但人均創收卻居高的公司是蘋果。蘋果的員工人數是Meta的兩倍多，然而，蘋果的收入卻是Meta的三倍。倫敦經濟學院教授指出，蘋果的表現優於其他公司，且避免了在大流行期間科技公司對於公司規模與員工數的過度擴張
而Netflix是榜單上14家科技巨頭中員工人數最少的，Netflix的獲利能力進一步得益於原創內容和收購內容的精心平衡，每種內容在經濟效益方面都有其優勢。