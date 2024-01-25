NBA／「奪命書生」Booker猛砍46分！ 太陽132:109擊敗獨行俠7連勝
美國職籃NBA今(25)日達拉斯獨行俠在主場迎戰鳳凰城太陽，太陽在球星Devin Booker全場猛砍46分帶領之下，終場就以132:109輕取獨行俠，近期太陽一波7連勝的高潮，也讓他們戰績扶搖直上，目前26勝18敗的戰績暫居西區第5，距離龍頭灰狼隊仍有5場勝差。
記者陳品翔/綜合報導
本場比賽上半場比賽太陽手感欠佳，第一節打完以25：34落後，第二節太陽稍稍調整回穩，半場結束獨行俠暫時以58：57一分領先太陽。上半場雙方外線差異明顯，獨行俠三分線22投11中，命中率高達50%，太陽則是17投僅5中，命中率29.4%，半場結束以Luka Doncic命中4記三分為半場最多。
但比賽到了下半場，場上情況風雲變色，第三節比賽Devin Booker單節砍下22分，三巨頭之一的Bradley Beal單節也貢獻8分，太陽在第三節打出一波43:20攻勢，也將比分差拉開至20分以上。第四節雙方打得拉鋸，但太陽領先分數已經夠多，獨行俠也無力追趕，終場太陽就以132:109輕取對手。
本場比賽太陽以Devin Booker攻下46分7助攻表現最佳，Bradley Beal貢獻20分7籃板7助攻，Kevin Durant此役手感不佳，也沒有太高出手慾望，全場10投僅4中，得到12分10籃板7助攻。獨行俠方面此戰Kyrie Irving因為拇指受傷高掛免戰牌，一哥Luka Doncic攻下全隊最高34分外帶8籃板9助攻，替補上陣的Tim Hardway jr.拿下17分5籃板。