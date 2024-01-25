網驚《富都青年》不能用！文化幣「適用範圍、使用限制」一次看

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影城員工也跳出來解惑，「文化幣只能看國片，而且不能買餐，還有就是《富都青年》真的不是國片，它是馬來西亞的電影」。
🔴文化成年禮金用法、注意事項
📌文化成年禮金是什麼
針對16-22歲青年，每人發放1200點文化幣，1點等於新台幣1元，領取使用期間自113年1月20日至113年12月31日止。
📌文化成年禮金可以用在哪裡？
成年禮金可用於實體的藝文體驗及消費，包含藝文展演及文化體驗、圖書、視聽娛樂、文創工藝等類型，例如看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費。
📌使用注意事項
1.成年禮金不可找零、轉售、兌換成等值現金，亦不可折抵藝文票券退換票衍生手續費。
2.退換貨依照店家規定辦理。
3.一人限領一次。
4.113年12月31日前使用完畢，逾期失效。
5.不得用於餐飲相關消費。
🔴文化成年禮金適用範圍
📌文化成年禮金適用於「藝文展演及文化體驗類」所指範圍？
1.博物館、地方文化館、社區營造場域、文資保存及活化經營場域、音樂展演空間、藝文展演空間、畫廊及其他藝文活動場域，所販售的門票、活動票券、週邊商品及服務等。
2.售票系統販售的表演藝術、展覽、文化體驗的門票、活動票券、週邊商品等。
3.街頭藝人於開放展演場地的展演及創作亦可適用。
4.文化成年禮金適用於音樂展演空間的範圍，以「國內藝人」演出所販售的門票、活動票券、週邊商品及服務為主。
📌文化成年禮金適用於「視聽娛樂類」所指範圍？
1.電影院（包含現場及網路售票）的國產電影片票券、週邊商品等。
2.唱片行、樂器行販售的音樂與影片光碟片、樂器、樂譜等商品。
3.指於售票系統之實體門市或線上平台販售的本國流行音樂（本國籍藝人於國內的演出）、影展及相關藝文體驗活動之票劵、週邊商品。
📌文化成年禮金適用於「圖書類（書店及出版業）」所指範圍？
1.包含書店、出版業及相關圖書銷售據點、展售活動（皆須有實體場域）販售的實體圖書、雜誌、報紙零售或訂閱服務等，不含一般性、事務性之文具、3C、禮品、生活雜貨等非藝文消費折抵。
2.前述銷售據點，不包含便利商店、百貨、超市、量販店，以及以文具、3C、禮品、生活雜貨等其他商品為主要銷售項目者（例如文具批發廣場、生活百貨、嬰幼兒用品店等）。
3.在偏遠地區方面，考量藝文消費場所較少，複合式經營的圖書銷售據點（例如圖書文具行），也可納入適用範圍，但仍以用於藝文消費折抵為原則（偏遠地區的定義，由主管機關裁量）。
📌文化成年禮金適用於「文創工藝類」所指範圍？
1.文創園區及聚落、文創展會及市集販售的商品及服務。
2.實際從事文創及工藝產品創作、展示及銷售的實體門市所販售的商品及服務。
📌在網路買書、影音光碟、線上課程類型的訂閱服務，是否可以使用文化成年禮金？
文化成年禮金希望鼓勵「實體場域互動消費」，因此電商平台網購、線上課程等，不列在文化成年禮金使用範圍。
🔴文化成年禮金如何消費
📌怎麼買國片電影票？
掃描電影院QRCode，再選擇國片並輸入文化幣金額完成折抵；國片專區找到想看的國片，選「文化幣購買電影票」並輸入想使用的文化幣金額，出示QRCode給電影院掃描即完成折抵。
📌如何在藝文展演預購票券平台使用？
可以從文化幣APP「最HOT活動」查閱可使用文化成年禮金的售票平台，並點選連結前往平台，選擇喜歡的展演節目。於票券平台購票時，選擇使用文化成年禮金／文化幣，並輸入身分證字號／統一證號及健保卡號後，選擇欲使用的數額後，即可完成使用。
📌使用文化成年禮金購買表演或體驗活動票券，但在文化成年禮金使用效期之後辦理退票，文化成年禮金會退還嗎？
退票時若超過文化成年禮金使用效期，文化成年禮金將無法再退還給您，後續將按各票券平台公告之換票或其他彈性措施處理，請您購票時務必留意使用效期並審慎考慮。
📌如何知道成年禮金可以在哪些藝文消費點使用？
1.可以運用文化幣APP「最 HOT 活動」－「在地精選」，以及「藝文消費點」－電子地圖的功能，即時瀏覽所在地附近的藝文消費點。
2.也可以到文化幣官網的藝文消費點專區查詢。