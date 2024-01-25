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學生檢舉球隊師生戀疑洩密遭校方掌握施壓　蔣萬安將加重懲處

▲簡舒培偕同人本教育基金會舉行記者會。（圖／記者邱新博攝，2024.01.25）
▲簡舒培偕同人本教育基金會舉行記者會。（圖／記者邱新博攝，2024.01.25）

記者邱新博／台北報導

台北市議員簡舒培與人本教育基金會今（25）日一同舉行記者會揭露，北市某高中合球隊發生不倫戀，有球員通過1999市民專線與網路通報系統檢舉，結果卻發生疑似遭洩密給學校賴姓教官、楊姓教練與黃姓防護員，三人集體施壓檢舉學生撤案。對此，台北市長蔣萬安被問及此事時表示，北市府絕不容忍，政風已經即刻啟動專案調查，只要有任何違法失職、包庇、洩漏，或者是延遲通報，依法一定加重懲處。

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人本教育基金會與民進黨立委陳培瑜陪同該校隊員於立法院上周舉行記者會指控總教練、助理教練等人長期體罰、言語羞辱甚至指使縱容學長姊霸凌學弟妹，包括總教練長期怠職未實質訓練卻爽領獎金，每月收取教練費與後援會費卻金流不明，此外助理教練師生戀，更教唆霸凌管不動的學弟妹「就不信小便斗不會吸人」，對於種種離譜行徑，學生忍無可忍向1999通報，未料不僅校方未調查，甚至要求學生撤案，此外台北市府早在去年掌握相關證據也無作為，形同包庇共犯，讓學生長期生活於恐懼中。

當事學生也出席今日的記者會表示，上周參與記者會後，回到學校就被其他體育老師嘲諷，故意說「說話要小心否則會被檢舉」；另有同學表示，檢舉後隔天，楊教練就找出檢舉人，還集合學到操場公然威脅所有人，甚至直接講出檢舉人的姓名。

簡舒培指出，楊姓教練竟然直接說出學生的檢舉案號、檢舉內文而「檢舉案號」只有市府和學校承辦人員知道，顯然有人違反保密義務。而楊總教練指導學生如何撰寫撤案理由時，還告訴學生：「教育局會再給我看（學生給教育局的撤案理由）」。可見，台北市教育局是非常有可能將應保密的性平案件，直接或經由學校承辦人員洩漏給非處理人員的楊總教練，還持續保持聯繫。

人本基金會指出，在此案中，台北市教育局也有怠惰情形，作為學校的主管機關，在取得證據後，不論檢舉人是否撤案後，皆應要求學校繼續調查，教育局未立即學校展開調查、甚至不知師生戀已經列入《性平法》中，更沒有處理與學生發展違反倫理關係、體罰、教唆霸凌的惡劣教練，也未確實保障吹哨者與學生安全，甚至明顯有涉及包庇、洩密，儼然成為欺壓學生的教職員的共犯。

簡舒培要求北市府徹查到底是誰洩密、校安室與校方包庇也要追究責任、失職單位必須迴避禁止參與調查。教育局副局長陳素慧強調，無法容忍學校中有師長威脅學生撤案，不希望過程中造成學生壓力，聽到學生處境相當痛心，並向學生道歉。

與會的教育局副局長陳素慧回應，目前3人職務皆已暫停由政風室調查，延遲通報或隱匿都是違法的，依法可開罰12萬到15萬元，屆時會要求性平會以最高額度裁處。陳素慧也坦言，校安室承辦人對性平案件敏感度低、不夠專業，這部分會檢討究責。

至於遭指有內部洩密，陳素慧表示，民眾透過1999電話與網路系統陳情後，承辦人無法直接得知陳情人的姓名與電話，若要近一步調閱相關資料，承辦人必須要向上級單位提出申請，該案承辦人從頭到尾都未向提出申請，完全不知道陳情人是誰，「因此也無從洩密」。

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