學生檢舉球隊師生戀疑洩密遭校方掌握施壓　蔣萬安將加重懲處

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當事學生也出席今日的記者會表示，上周參與記者會後，回到學校就被其他體育老師嘲諷，故意說「說話要小心否則會被檢舉」；另有同學表示，檢舉後隔天，楊教練就找出檢舉人，還集合學到操場公然威脅所有人，甚至直接講出檢舉人的姓名。
簡舒培指出，楊姓教練竟然直接說出學生的檢舉案號、檢舉內文而「檢舉案號」只有市府和學校承辦人員知道，顯然有人違反保密義務。而楊總教練指導學生如何撰寫撤案理由時，還告訴學生：「教育局會再給我看（學生給教育局的撤案理由）」。可見，台北市教育局是非常有可能將應保密的性平案件，直接或經由學校承辦人員洩漏給非處理人員的楊總教練，還持續保持聯繫。
人本基金會指出，在此案中，台北市教育局也有怠惰情形，作為學校的主管機關，在取得證據後，不論檢舉人是否撤案後，皆應要求學校繼續調查，教育局未立即學校展開調查、甚至不知師生戀已經列入《性平法》中，更沒有處理與學生發展違反倫理關係、體罰、教唆霸凌的惡劣教練，也未確實保障吹哨者與學生安全，甚至明顯有涉及包庇、洩密，儼然成為欺壓學生的教職員的共犯。
簡舒培要求北市府徹查到底是誰洩密、校安室與校方包庇也要追究責任、失職單位必須迴避禁止參與調查。教育局副局長陳素慧強調，無法容忍學校中有師長威脅學生撤案，不希望過程中造成學生壓力，聽到學生處境相當痛心，並向學生道歉。
與會的教育局副局長陳素慧回應，目前3人職務皆已暫停由政風室調查，延遲通報或隱匿都是違法的，依法可開罰12萬到15萬元，屆時會要求性平會以最高額度裁處。陳素慧也坦言，校安室承辦人對性平案件敏感度低、不夠專業，這部分會檢討究責。
至於遭指有內部洩密，陳素慧表示，民眾透過1999電話與網路系統陳情後，承辦人無法直接得知陳情人的姓名與電話，若要近一步調閱相關資料，承辦人必須要向上級單位提出申請，該案承辦人從頭到尾都未向提出申請，完全不知道陳情人是誰，「因此也無從洩密」。