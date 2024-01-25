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年輕人買東西最在乎「這3字」　Dcard調查：行李箱推薦年度大熱門

▲Dcard 今（25）日公布年輕世代的消費行為輪廓和熱門討論話題。旅遊、追星話題熱度不減，而在消費力調查中「我、好、懶」為三大關鍵字的消費特性。（圖／記者陳明中攝）
▲Dcard 今（25）日公布年輕世代的消費行為輪廓和熱門討論話題。旅遊、追星話題熱度不減，而在消費力調查中「我、好、懶」為三大關鍵字的消費特性。（圖／記者陳明中攝）

記者周淑萍/綜合報導

社群平台 Dcard會員數已突破 1000 萬，每月超過 2200 萬不重複訪客，其中8成用戶為18~35歲，成為具有代表性的「 Generation-D 」，今（25）日公布年輕世代的消費行為輪廓和熱門討論話題。像是旅遊、追星話題熱度不減，光是「行李箱推薦」就成為 2023 年度熱搜前三名。而在消費力調查中，可以分析出 「我、好、懶」為三大關鍵字的消費特性。

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Dcard 統計自家平台用戶，站上有超過8成的用戶介於 18- 35 歲年齡區段，形成「 Generation-D 」，Dcard 社群總監林懷宇從過去一年數據，分享年輕世代的三大觀察：
📍旅遊、追星等與後疫情復甦高度相關的「外在」話題熱度不減，有潛力成為年輕世代持續買單的項目。旅遊類文章分享給親友的人次成長高達 10 倍，「行李箱推薦」也成為 2023 年度熱搜前三名。

📍年輕世代也熱衷探索「內在」，除了歷久不衰的星座話題之外，包括「塔羅」、「命理」等六個相關看板，在一年之中創造超過 1.2 億之文章瀏覽量，與 16 型人格分類「MBTI」相關的文章也創下 624 萬瀏覽次數，更成為橫跨 80 個看板都出現的熱門關鍵字。

📍另外，各分眾下的使用者輪廓正趨於多元，打破了過去刻板印象的界線，如「男生穿搭」與「穿搭」兩看板分別佔據最多男性訂閱的第 6 與第 8 名，傳說對決板也成為女性卡友年度發文最多的第 10 名。

▲Dcard公布年輕世代的消費行為輪廓和熱門討論話題。（圖／官方提供）
▲Dcard公布年輕世代男女十大訂閱看板，可以發現疫後颳起穿搭及愛美風潮。（圖／官方提供）
🟡消費力調查 「我、好、懶」為三大關鍵字
此外，Dcard 與DailyView 網路溫度計民調中心合作，針對近 2,500 位 18-35 歲之 Dcard 使用者進行消費力問卷調查，並與站上近三年數據交叉分析，歸納出「我、好、懶」三大關鍵字，說明年輕世代的消費特性。

✔️「我」代表的是「重視自我的需求」，說明促成購物決策的關鍵因素不僅在於商品本身，也包含購物過程中自我認同感的展現。
✔️「好」則代表「美好的生活」，除了日常開銷外，年輕世代希望透過精緻的高消費項目犒賞自己，近一年中有購買精品的受訪者皆投入超過年收入 10% 在精品上。
✔️「懶」則代表了「省時的決策」，蒐集產品資訊的時間大幅縮短，過去一年中，在 Dcard 站內使用「關鍵字 + 推薦」及「關鍵字 + 評價」等產品導向的搜尋次數合計大幅成長 59% ，且高達 79%經常使用線上購物。

▲Dcard公布年輕世代的消費行為輪廓和熱門討論話題。（圖／官方提供）
▲Dcard分析，2024年輕人消費調查由「我、好、懶」三字帶出決策關鍵。（圖／官方提供）

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