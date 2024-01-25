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瑞龍納福慶新春，開基玉皇宮春聯揮毫暨鎮北學堂成果展

▲今年成果展也是北區區長李皇興和主秘蔡佳甫的畢業典禮，邀請民政局長淋煌合拍畢業照（圖／記者劉悅儷攝，2024,01,025）
▲今年成果展也是北區區長李皇興和主秘蔡佳甫的畢業典禮，邀請民政局長淋煌合拍畢業照（圖／記者劉悅儷攝，2024,01,025）

記者劉悅儷/台南報導

迎接2024年龍年到來，北區區公所與開基玉皇宮合辦「春聯揮毫慶新春暨鎮北學堂成果展」活動，於113年1月25日上午9時至12時在開基玉皇宮廟(佑民街111號) 舉辦，公所為增添年節的喜氣，邀請大師級書法家現場揮毫，每位大師風格不同，字體都別具特色，現場揮毫的春聯，供民眾免費索取，讓大家喜氣洋洋迎新春，過個好年，共同感受書法老師神乎其技的功力，開基玉皇宮現場也提供200份壽麵贈送參加活動的民眾，民眾參與相當踴躍。

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今日的活動除了贈送春聯外也結合112年度鎮北學堂開設的生活美學一系課程成果展，藉由活動平台也讓參與課程的學員，展示屬於自己的作品。由開基玉皇宮捐贈費用共新台幣貳拾玖萬餘元，規劃辦理28期生活美學、藝術文化相關課程。會中頒發勤學獎1人:柯冠喜，好學獎1人: 黃群常。


開基玉皇宮十分支持北區區公所開辦的課程，由於臺南北區文化資產豐碩，廟、亭、宮、寺、坊、堂各具特色，幾乎是府城之最。開基玉皇宮與臺南市北區區公所為共同推廣鎮北坊及優質廟宇文化，於年度中贊助玉皇宮【傳統工藝-糊紙課程】，龍年祥獅獻瑞，親近傳統糊紙工藝。


113年度規劃的生活美學課程廟方亦持續的贊助學員報名學費，也展現對於社區學習的大力支持，未來希望透過持續的合作來推廣北區生活美學，讓北區居民除了享有生活環境的舒適與便利外，也能藉由學習獲得心理上的滿足，讓北區成為怡居的好地方。


此外，本所特別邀請消防局第六大隊公園分隊及衛生所共襄盛舉，攜手合作加強宣導家戶內容器每週巡倒清刷防範登革熱、新冠防疫措施、住警器安裝及CPR操作教學;另有防災宣導，讓市民歡歡喜喜把春聯及宣導品的吉祥帶回家迎新春。


▲台南市政府糊紙藝術文化資產保存者吳文進致贈祥獅和鯉魚公給廟方永久珍藏（圖／記者劉悅儷攝，2024,01,25）
▲台南市政府糊紙藝術文化資產保存者吳文進致贈祥獅和鯉魚公給廟方永久珍藏（圖／記者劉悅儷攝，2024,01,25）
區長李皇興表示，很感謝開基玉皇宮涂大松主委對公所推動社區生活美學的支持，今日的活動特別與玉皇宮合辦，是希望透過公私部門合作，讓更多市民能貼切參與公所活動，也鼓勵大家多多參與「鎮北學堂」開辦課程，除能陶冶性情，也會豐富個人生活美感，歡迎大家來「鎮北學堂」品味生活， 讓您的生活更有品味。

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