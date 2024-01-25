瑞龍納福慶新春，開基玉皇宮春聯揮毫暨鎮北學堂成果展

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今日的活動除了贈送春聯外也結合112年度鎮北學堂開設的生活美學一系課程成果展，藉由活動平台也讓參與課程的學員，展示屬於自己的作品。由開基玉皇宮捐贈費用共新台幣貳拾玖萬餘元，規劃辦理28期生活美學、藝術文化相關課程。會中頒發勤學獎1人:柯冠喜，好學獎1人: 黃群常。
開基玉皇宮十分支持北區區公所開辦的課程，由於臺南北區文化資產豐碩，廟、亭、宮、寺、坊、堂各具特色，幾乎是府城之最。開基玉皇宮與臺南市北區區公所為共同推廣鎮北坊及優質廟宇文化，於年度中贊助玉皇宮【傳統工藝-糊紙課程】，龍年祥獅獻瑞，親近傳統糊紙工藝。
113年度規劃的生活美學課程廟方亦持續的贊助學員報名學費，也展現對於社區學習的大力支持，未來希望透過持續的合作來推廣北區生活美學，讓北區居民除了享有生活環境的舒適與便利外，也能藉由學習獲得心理上的滿足，讓北區成為怡居的好地方。
此外，本所特別邀請消防局第六大隊公園分隊及衛生所共襄盛舉，攜手合作加強宣導家戶內容器每週巡倒清刷防範登革熱、新冠防疫措施、住警器安裝及CPR操作教學;另有防災宣導，讓市民歡歡喜喜把春聯及宣導品的吉祥帶回家迎新春。
區長李皇興表示，很感謝開基玉皇宮涂大松主委對公所推動社區生活美學的支持，今日的活動特別與玉皇宮合辦，是希望透過公私部門合作，讓更多市民能貼切參與公所活動，也鼓勵大家多多參與「鎮北學堂」開辦課程，除能陶冶性情，也會豐富個人生活美感，歡迎大家來「鎮北學堂」品味生活， 讓您的生活更有品味。