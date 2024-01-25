《夜夜秀》一堆贊助商宣布終止合作！各家聲明曝光 這黨直接告了
薩泰爾娛樂製作的《賀瓏夜夜秀》節目，近期因為請《央視》前調查記者王志安，引發一系列爭議。王志安在節目中脫稿演出，模仿「身障律師」陳俊翰，引發台灣各界輿論譁然。事件爆發後，曾經贊助《賀瓏夜夜秀》的廠商與組織也陸續出面，宣布與薩泰爾終止合作關係，其中基進黨甚至還直接提起民事訴訟求償。
記者潘毅／綜合報導
事件爆發後，有網友整理出《賀瓏夜夜秀》臉書粉專中2023年11月1日至2024年1月20日的贊助商，包括「yoxi、DeFit、德國Emma床墊、Omi、時代力量、吉拉單-麥芽蘇格蘭威士尼、可樂研究社、台灣基進、RECA福氣春聯丸、Roichen正脊坐墊、威訊WaySim、OpenTable、黃牌、Dr.情趣、Surfshark VPN、犀牛盾以及杜蕾斯」共17個組織與企業。
截至今（25）日下午2點40分，宣布與《夜夜秀》終止合作贊助的包含Yoxi、德國Emma床墊、台灣基進、Dr.情趣、Roichen正脊坐墊、吉拉單-麥芽蘇格蘭威士尼及威訊WaySim等組織、企業。
此外，時代力量發表聲明稱兩方單集合作，並沒有贊助其他集數；犀牛盾則表示，與《夜夜秀》的合作僅止於去（2023）年11月初的一次性產品廣告插播，與產生爭議的節目內容無贊助關係，後續也無合作計畫。
而台灣基進除撤贊助之外，還宣布要對薩泰爾娛樂公司提告，要求民事損害賠償，同時更呼籲其他上過薩泰爾娛樂公司旗下節目的各黨政治人物，以及被列《夜夜秀》為「贊助商」的組織與企業，聯合起來向薩泰爾娛樂求償。