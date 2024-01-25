NBA／Kuminga全場11投全進把勝利獻給助教！勇士134：112擊敗老鷹
美國職籃NBA今(25)日金州勇士在主場迎戰來訪的亞特蘭大老鷹，這也是自助理教練Dejan Milojevic在上週因心臟病發最終宣告不治之後，勇士回歸的首場比賽，前面兩場面對爵士、獨行俠的比賽，皆因為事發實在太突然，勇士隊上下受到莫大衝擊，最終由NBA官方宣告延賽。而今天這場比賽賽前，勇士全隊也穿上印有Dejan Milojevic名字的球衣，並將球衣放置在Milojevic過去坐的座位上，以紀念這位深受敬重的助理教練，勇士眾將本場比賽眾志成城，終場就以134：112輕取老鷹，將勝利獻給天上的Milojevic。
記者陳品翔/綜合報導
本場比賽上半場打得拉鋸，勇士隊僅以69：68領先老鷹一分。但來到下半場勇士手感相較對手更佳，第三節打出一波32：24攻勢，末節更是持續猛攻，將分差拉開至雙位數差距，比賽也進入垃圾時間，雙方皆讓主力球員提早下場休息。勇士收下這場比賽勝利後，目前戰績19勝22敗，繼續暫時保持在西區第12位置。
勇士隊今天能夠收下勝利，除了浪花兄弟兩人皆有出色發揮，小將Jonathan Kuminga的表現也至關重要。Jonathan Kuminga今天出賽29分鐘，11次出手全中，命中率是完美的100%，全場攻下25分9籃板。根據官方統計，Kuminga也成為NBA歷史上，以100%命中率得到25分以上的最年輕球員（21歲又111天）。同時在金州勇士隊的歷史上，球員單場全中數量排名中，Kuminga也追平Chris Mullin的過往所創造的隊史紀錄，以命中11球的表現並列第一。
全場比賽勇士一哥Stephen Curry攻下25分8助攻，Klay Thompson挹注24分，Jonathan Kuminga11投全中攻下25分9籃板。老鷹方面一哥Trae Young持續因腦震盪傷勢高掛免戰牌，深受交易傳聞籠罩的DejounteMurray攻下全隊最高23分外帶7籃板7助攻，JalenJohnson拿下21分9籃板，Bogdan Bogdanovic得到17分。