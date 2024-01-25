王志安《夜夜秀》被炎上　醫師、財經網紅：凸顯中國跟台灣大不同

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蔡依橙進一步分析，在中國，人民沒有選票，真正的權力核心來自軍隊與武力，共產黨的執政合法性是暴力與恐懼，所以所有人都要往上爬，爬到變公務員、變共產黨員、變習近平，都還是不能享有安全，爬不上去是自己沒本事，不管是因為肢體限制、疾病、家世、錢還是背景，爬不上去就是沒本事、活該；反觀台灣，民主選舉表示權力是在每一個人民手上，國家是為了人民而存在，是人民給予授權，所以不管是男是女、是高是矮、是胖是瘦、肢體是否方便，都是這個國家的人民，有納稅義務、有投票權利、是這個國家的一部分。
蔡依橙認為，調查記者是一個國家的良心，而王志安這位前《央視》記者，還沒那麼服膺中共，是被全網封殺的，表示他的確還有一點調查記者的樣子，但他的言論依然清楚反映中國人的良心是什麼樣。當然，有人會說，中國人民也是受害者，是中共獨裁專政的受害者，但一般是用行為跟言論，去定義一個人，就如子曰所說：聽其言，觀其行。
知名財經網美胡采蘋也在臉書粉專「Emmy追劇時間」指出，她在中國期間，見到最多的身障者是乞丐集團，在地上爬，露出殘缺的四肢乞討，或許在王局（王志安）這樣的人眼裡，這些人真的就是在表演可憐掙生活，在他的世界，身障者就是一種需要表演可憐以交換東西的人；但是在台灣，我們的身障者受到幫助，受到鼓勵，有專門的資源，大家願意為他們著想，而不是嘲笑，這就是為什麼中國用經濟利誘，用戰爭威脅，也都沒辦法動搖台灣的原因。
胡采蘋也感嘆的打下，其實看到陳俊翰律師的回覆時真的很難過，回憶起曾在對方唸大學時，在台大管院的電梯遇到過，那時候他的情況看起來比現在好多了，這是一個病情隨時間加重的人，但他卻是這樣面對自己的處境，反問：「如果你們的朋友博恩會脆弱會難過，那麼一個被嘲笑的身障者，他是經歷過多少傷心，今天才能夠堅強呢？」