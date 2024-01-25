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郭昱晴批Albee鬼話「牽強」　《賀瓏夜夜秀》冒犯身障傷口撒鹽

▲郭昱晴批《賀瓏夜夜秀》來賓王志安嘲諷陳俊翰律師是在傷口撒鹽。（圖／記者陳明安攝）
▲郭昱晴批《賀瓏夜夜秀》來賓王志安嘲諷陳俊翰律師是在傷口撒鹽。（圖／記者陳明安攝）

記者羅凌筠／台北報導

中國大陸媒體人王志安在網路節目《賀瓏夜夜秀》批台灣選舉作秀，把殘疾人推上去煽情，嘲諷身障律師陳俊翰，遭到網友憤怒出征，民進黨立委郭昱晴今（25）日上《鄉民大學問》，批評助理主持人Albee（范乙霏）拍手大笑的幫腔行為很不妥，事後狡辯沒有聽到王志安說什麼著實「牽強」。

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Albee稱王志安發言不在腳本，她沒有聽懂他說的是「殘疾人」，選擇以笑聲模糊帶過，不慎造成傷害，對此郭昱晴認為，王志安的言論，聽在當事人耳裡是在傷口上撒鹽，「他（指王）不是只講1次，他講了2次，雖然沒把陳律師名字講出來，但是用了不妥文字意有所指，我是覺得說沒有聽到有點牽強啦。」

▲郭昱晴（左）收到郭子乾邀約，一口答應上《鄉民大學問》。（圖／記者陳明安攝）
▲郭昱晴（左）收到郭子乾邀約，一口答應上《鄉民大學問》。（圖／記者陳明安攝）
《鄉民大學問》的主持人郭子乾也分享自己經驗，過去在政治人物模仿秀《全民大悶鍋》，如果遇到腳本橋段有爭議，郭子乾自己會刪掉，「第一個宗教不要講，再來弱勢越談越悲傷，悲慘的事避掉，腳本不會寫，我們都有教育過，其實自嘲是最好。」

若受邀上《賀瓏夜夜秀》會答應嗎？郭昱晴表示：「看他們想問的是什麼。」也透露黨內並沒有抵制節目的聲音出現，而陳沂嗆民進黨把陳俊翰排名不分區第16名，根本沒打算給他當立委，還酸排行12的郭「沒讀書的戲子更受黨重視」，郭昱晴表示有網友把陳沂的話截圖給她看，「尊重她的說法。」

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