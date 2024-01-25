SOGO黃晴雯審慎看零售景氣　樂估今年業績年增1%站上533億元

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至於遠東SOGO董事長黃晴雯今日則指出，去年SOGO在沒有新店點與增加營業面積下，營收來到528億元歷史新高，年增10%，也是百貨三大系統中唯一年增率超過雙位數的業者，這是因為受惠改裝效益，以及不斷創新、創新與開發。
針對今年零售業景氣，黃晴雯表示全球總體經濟要審慎看待，但台灣幾個經濟數據看起來都不錯，今年應該會表現更好，尤其今年有SOGO大巨蛋、中國大陸重慶遠東城兩個商場加持，今年業績可望持續成長1%來到533億元。
黃晴雯表示，眾所矚目大巨蛋「SOGO CITY」第一階段D區有14家餐廳將於今年5月開出，其中有許多是全台首家或是全台北首家，她也看好「夜經濟」生活圈，要讓大家耳目一新，今年8月C區地下街商場也計畫開出，同時明年5月影城亮相，其影城零售商場將於同年8月與大家見面。
黃晴雯強調，今年將是SOGO品牌向上提升的一年，不只台灣有新氣象，中國大陸也有計畫。遠東SOGO總經理汪郭鼎松表示，今年與去年完全不同，去年2023年是疫後的爆發，而2024年則會回歸正常年，等於各百貨業者都要憑真實力。
汪郭鼎松指出，SOGO力拚轉型、創新與開發，像是高雄店轉型，營業利益成長就超過50%，而中大型店則不斷創新、引進新品牌，像是復興館自去年周年慶之後，馬不停蹄針對3、4、5樓進行改裝，主要是為了多增加精品樓層。開發上今年兩岸則都有計劃，除大巨蛋外，中國重慶遠東城也將投入營運。