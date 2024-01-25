澳網／謝淑薇闖女雙決賽！扛壓逆轉勝3盤大戰 有望挑戰生涯首冠
2024澳洲網球公開賽，女雙賽事4強戰，台灣女將謝淑薇，今（25）日和比利時好手Elise Mertens出戰女雙4強，面對賽會第三種子Storm Hunter、Katerina Siniakova，首盤逆轉拿下，在第二盤遭遇亂流後重新穩住陣腳，最後成功以7：5、1：6、6：3擊敗對手，成功闖進女雙決賽，追平個人生涯最佳成績，有望挑戰澳網首冠。
記者林之越/綜合報導
謝淑薇組合出師不利，開局遭連拿4局，後來逐漸穩住陣腳，第5局率先破發對手發球局，後續接連拿下第6、7、8局，一口氣將比數追平為4：4平手，雙方鏖戰直到直到第11局，謝淑薇組合再次突破對方發球局，拿下關鍵第6局，並再次守下發球局，以7：5逆轉拿下第一盤。
第二盤開始兩方仍勢均力敵，但謝淑薇組合頻頻在局末點失分，兩度失守發球局，結果以1：6大比分差丟掉第二盤。來到第三盤戰局依舊膠著，兩方前7局皆守住發球局，直到第8局謝淑薇組合拿下破發，後續又在守住一局，成功拿下第三盤。
最後謝淑薇、Elise Mertens組合也以7：5、1：6、6：3闖入澳網女雙決賽，若謝淑薇成功拿下澳網女雙冠軍，將能夠改寫自己在2020年所寫下的最佳紀錄。
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