快訊／Gogoro 下周推旗艦新車 超兇預告剪影照掀網論
Gogoro 最強性能車要來了！電動機車龍頭 Gogoro（睿能創意）向媒體發出預賞會邀請函，預告 1 月 30 日將揭曉全新旗艦車種，強調「驚人動力，瞬間爆發」，預料可能是款超越經典神車 S1 的性能車種，而綜合各家媒體收到的邀請函上釋出不同的局部車體剪影照來看，全新旗艦車將帶來有別以往更具未來感的外型設計，超兇外觀令人充滿想像，讓網友直呼「 這是我認識的狗肉嗎？ 」料將引爆今年機車市場大戰。
記者徐銘穗/綜合報導
Gogoro 向來以創新設計令眾人驚豔，向媒體發出的旗艦新車預賞會邀請函上寫道「俐落身姿，氣勢奪目；驚人動力，瞬間爆發」，短短的 16 字暗示將有「激發最純粹駕馭渴望」的性能車款問世，而從各方消息來看，猜測將是款訴求性能與外觀兼具的全新車種，非常值得期待。
而記者收到的邀請函上附有一張車尾剪影照，集結各家媒體及官方釋出的局部車體剪影照，推測全新旗艦車款在車體結構上，至少有以下三大變革。
首先是車頭，若與 Gogoro 現售性能車 Gogoro SuperSport 相比，車燈不再放在車板迎風面，而是略往內縮，前擾流板更加突出，有利降低車身風阻、提高性能。
再來是，車體中間的乘坐點，椅墊前端不再如往昔般「厚實」，而是呈現削薄後掠式的造型，或許對男騎士來說，可能不會再出現「卡卡」狀況，乘坐感更加舒適，讓駕馭體驗更純粹。
最後是我們這次收到邀請函上的車尾照，椅墊尾端下的車體更加上揚且突出，Gogoro 招牌渾圓的小屁屁與後把手都消失了，車體更顯俐落流暢。
至於新車真實性能有多強？是否能比現售 Gogoro SuperSport 最大功率 7.6 KW 還強，速度有沒有機會超越 Gogoro 性能神車 S1 的 0 到 50 km/h 加速 3.7 秒，都有待預賞會當天揭開謎團。
從釋出的 3 張局部車體照及文字來看，都顯示新車車身線條更為銳利，且具有「驚人動力」，讓人對旗艦車款的性能表現，甚至是否有全新馬達有很高的期待。目前推估是一輛妥妥的性能車款。引發許多追逐純電、爆發性能的熱血車迷熱烈討論，有待 1 月 30 日見分曉。