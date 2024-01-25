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中台灣元宵燈會　小小Backpacker賞燈趣

▲神奇魔法書(圖／模擬圖教育局提供2024.1.25)
▲神奇魔法書(圖／模擬圖教育局提供2024.1.25)

記者柳榮俊/台中報導

▲築夢王國(圖／模擬圖教育局提供2024.1.25)
▲築夢王國(圖／模擬圖教育局提供2024.1.25)
2024中台灣元宵燈會「台中龍賀！」2月16至25日在中央公園盛大開展，台中市政府教育局打造「小小Backpacker賞燈趣」展區，包括奇幻傳送門、神奇魔法書、彩繪光影、STEAM開箱、Fun閱全球、築夢王國等6座特色燈組，絢麗奪目，搭配聲光投影布置，展現幸福台中「欣欣向龍」的教育風貌，歡迎大小朋友一起來拍照打卡。

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教育局長蔣偉民指出，教育局結合閱讀教育、STEAM等教育元素，打造具有魔幻光影效果的燈區，走進燈區首先映入眼簾的是一座光影交織的「奇幻傳送門」，由象徵智慧的貓頭鷹帶領大家邁開步伐穿越傳送門後，欣賞圖文並茂生動的繪本故事「神奇魔法書」，感受魔法書的奇妙及閱讀的樂趣。


接著走入「彩繪光影」區，可以看到流動色彩罐在大地上幻化成五顏六色美麗的圖案，象徵孩子們在愛的環境中揮灑自己的色彩，隨後進入到「STEAM開箱」區，由科學、技術、工程、藝術和數學組合成的神奇光影牆，象徵打開創意的潘多拉，歡迎大家在此拍張開箱照。


此外，在「Fun閱全球」區，有世界七大洲的動物好朋友們齊聚中央公園，參加有趣又好玩的光影盛事，和大小朋友一起同歡；最後來到「築夢王國」區，台中專屬的8隻閱讀認證鳥，包括小麻雀、白頭翁、綠繡眼、紅鳩、紅尾伯勞、紅嘴黑鵯、白耳畫眉及罕見珍稀的台灣藍鵲，在黑夜中散發七彩光芒，陪著孩子們一起築夢，圓滿孩子的奇幻夢想！


教育局表示，2024中台灣元宵燈會不但有精彩的燈區展演，還安排精彩活動，包括主題市集、街頭藝人表演，開幕及閉幕當日也有豐富的音樂演出，為遊客創造多元的燈會體驗，歡迎所有的好朋友到台中賞燈、享美食、旅遊，感受台中自然、人文的璀璨魅力。

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