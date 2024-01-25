葉諾帆慘被貨車輾過「命根子斷了」！鬆口術後狀況 遇寒流腿痛爆
張秀卿與師弟妹陳淑萍、林琇琪與葉諾帆於今（25）日頂著寒風、小雨逛年貨大街迎新年，其中近期復出樂壇的葉諾帆大學時慘遭貨櫃車輾過，不僅骨盆破裂、脊椎受傷，醫生還說「命根子斷了」，未來可能失去生育能力，他受訪時提到身體狀況，表示目前身體狀況還OK，至於「小小葉」的使用狀況，他直言：「『工廠』如期運作。」
記者吳雨婕／台北報導
葉諾帆日前推出新專輯《笑紅塵》，提到過出過嚴重車禍，他坦言雖然恢復不錯，但還是會有後遺症，像是這幾天寒流來，尤其是第一天，他痛到不行，「那天是最低溫的寒流，一走出家門，大腿就開始劇烈疼痛，很像刺進去骨頭的痛，突然痛了一下，我直接嚇到。」他透露因為髖關節之前拍戲摔斷過，現在定期都會回診，醫生也會固定開止痛藥，但只有痛才會吃。
醫生建議葉諾帆在家復健，因為不適合做重訓，靠著走樓梯慢慢恢復腳力，而張秀卿聽到「小小葉」斷掉，驚訝到瞪大雙眼，葉諾帆趕緊解釋：「裡面的神經斷掉，後來有接回來。」他表示因為當時光骨盆的手術，醫生就花了一天多的時間，怕他大量失血，趕緊縫合，2年後才去把斷掉的神經接回來，被問到目前「小小葉」使用狀況？他害羞的說：「目前使用正常，工廠如期運作。」雖然可能在使用跟姿勢上會有所限制，但還是足夠使用。
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