大S離婚拿1.9億！張清芳、謝玲玲破10億　小布給裘莉的錢才叫天價

葉諾帆慘被貨車輾過「命根子斷了」！鬆口術後狀況　遇寒流腿痛爆

▲葉諾帆曾遭遇重大車禍，命根子斷了，他今天受訪時提到開刀後的復原狀況。（圖／豪記唱片提供）
▲葉諾帆曾遭遇重大車禍，命根子斷了，他今天受訪時提到開刀後的復原狀況。（圖／豪記唱片提供）

記者吳雨婕／台北報導

張秀卿與師弟妹陳淑萍、林琇琪與葉諾帆於今（25）日頂著寒風、小雨逛年貨大街迎新年，其中近期復出樂壇的葉諾帆大學時慘遭貨櫃車輾過，不僅骨盆破裂、脊椎受傷，醫生還說「命根子斷了」，未來可能失去生育能力，他受訪時提到身體狀況，表示目前身體狀況還OK，至於「小小葉」的使用狀況，他直言：「『工廠』如期運作。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
葉諾帆日前推出新專輯《笑紅塵》，提到過出過嚴重車禍，他坦言雖然恢復不錯，但還是會有後遺症，像是這幾天寒流來，尤其是第一天，他痛到不行，「那天是最低溫的寒流，一走出家門，大腿就開始劇烈疼痛，很像刺進去骨頭的痛，突然痛了一下，我直接嚇到。」他透露因為髖關節之前拍戲摔斷過，現在定期都會回診，醫生也會固定開止痛藥，但只有痛才會吃。

▲張秀卿帶著師弟妹陳淑萍、林琇琪、葉諾帆逛年貨大街。（圖／NOWnews攝影中心）
▲▼葉諾帆（上圖右一、下圖）曾遭遇重大車禍。（圖／NOWnews攝影中心、豪記唱片提供）
▲葉諾帆曾遭遇車禍，花了10年復健，重新學走路。（圖／豪記唱片提供）
 
醫生建議葉諾帆在家復健，因為不適合做重訓，靠著走樓梯慢慢恢復腳力，而張秀卿聽到「小小葉」斷掉，驚訝到瞪大雙眼，葉諾帆趕緊解釋：「裡面的神經斷掉，後來有接回來。」他表示因為當時光骨盆的手術，醫生就花了一天多的時間，怕他大量失血，趕緊縫合，2年後才去把斷掉的神經接回來，被問到目前「小小葉」使用狀況？他害羞的說：「目前使用正常，工廠如期運作。」雖然可能在使用跟姿勢上會有所限制，但還是足夠使用。





更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

葉諾帆車禍重創下半身！後遺症曝光　「一輩子無法做這件事」

53歲張秀卿新年許願生龍寶！憶做試管嬰兒點滴　淚訴失落心情

范瑋琪剛經歷喪母之痛！赴日散心　憔悴模樣曝光

林憶蓮消失3年要復出歌壇！「時間地點」曝光　粉絲暴動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞