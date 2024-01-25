▲他頸部腫塊逐漸變大，一驗竟是罕見副神經髓鞘瘤！　醫揭治療方式

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化驗腫瘤細胞 確診副神經髓鞘瘤為了確定腫瘤的性質，醫師先安排使用超音波導引作細針抽吸，取得腫瘤細胞進行化驗。初步組織檢查結果顯示，腫瘤並無惡性細胞，於是安排手術切除腫瘤。手術過程中卻驚見腫瘤與神經緊密纏繞，每當接觸腫瘤邊緣，陳先生的手部便會跳動，隨即使用顯微鏡小心翼翼地將腫瘤與神經分離後切除。最終病理報告顯示確定此腫瘤為副神經髓鞘瘤(Schwannoma，許旺氏細胞瘤)，是一種非常罕見且良性的腫瘤。
副神經髓鞘瘤罕見 可能轉變為惡性仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科張耕閤醫師指出，副神經髓鞘瘤的發生並不常見，其峰值發生率是在人生的第四至第六個十年，無明顯的男女差異。不過，值得注意的是，副神經髓鞘瘤有可能轉變為惡性，此時被稱為惡性周邊神經鞘瘤（Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor, MPNST）。惡性周邊神經鞘瘤是相對罕見的腫瘤，占所有軟組織肉瘤的5-10%，這是惡性、局部侵略性軟組織肉瘤，具有很高的轉移傾向。當神經保護膜周圍細胞在其DNA中發生突變時可能會導致癌症，使得細胞快速增殖並在其他細胞正常死亡時繼續生存。
治療以完全切除腫瘤為主 保留神經避免運動障礙張耕閤說，對於惡性副神經髓鞘瘤，目前唯一已知的治癒療法是完全切除腫瘤。在某些研究中，這種腫瘤的局部復發率為22%，5年和10年的疾病特異性生存率分別為60%與45%。手術中必須謹慎保留神經，以避免造成患者運動功能障礙。
身體如出現不適 應盡快就醫診治陳先生透過醫療團隊診斷和治療，已徹底放下心中的大石，重拾健康帶來新生，張耕閤提醒，類似症狀患者切勿掉以輕心，同時亦突顯早期診斷和適當治療的重要性，以及專業醫療團隊處理這種罕見腫瘤的專業能力。因此，若有身體任何不適應該及時就醫，以獲得正確診斷和治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60674
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