NBA／Doc Rivers掌公鹿兵符！季中換帥竟要支付三份總教練薪資
美國職籃NBA密爾瓦基公鹿昨日宣布開除總教練Adrian Griffin之後，迅速找到接手的人選，名教練Doc Rivers將正式接掌公鹿兵符，期望在本賽季能夠幫助公鹿一舉登頂。而公鹿隊在向Adrian Griffin說再見之後，薪水仍舊需要照付，加上「前前任」總教練Mike Budenholzer的合約也尚未到期，以及甫接任主帥的Doc Rivers，公鹿隊將在這個賽季支付3份總教練的薪水。
記者陳品翔/綜合報導
而這並不是NBA球隊第一次發生這樣的情況，過去洛杉磯湖人在2014-15賽季，也曾同時支付了包含Mike Brown、Michael D'Antoni、以及Bryan Scott共3名總教練的薪水。而今(25)日公鹿也迎來換帥後的首場比賽，在主場迎戰克里夫蘭騎士，雖然此役新任總教練Doc Rivers尚未到場，但公鹿隊靠著一哥Giannis Antetokounmpo拿下大三元好表現，並與Damian Lillard合攻63分，終場以126：116擊敗騎士，收下近期3連勝。
至於公鹿前任總教練Adrian Griffin，其實是在去年夏天才與球隊簽下一份為期4年的總教練合約，每年年薪約為400萬美元。過去公鹿在選擇總教練過程中，曾傳出公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo，強烈反對除了Griffin之外的任何候選人。Adrian Griffin現年49歲，執教生涯就是自密爾瓦基公鹿開始，他在公鹿擔任了2年的助教，之後輾轉至公牛、魔術、雷霆和暴龍等球隊，合計有15年的NBA球隊教練經歷，這次接任公鹿主帥，也是他首次擔任NBA球隊主教練。
對於Griffin的離隊，Antetokounmpo也顯得相當難過。「他總是帶領我們這個團隊，朝著一開始設立的目標前進，現在他人不在這裡了。我們都是人，所以我們也都會難過，但說到底我們還是必須繼續前進，我的目標沒有改變，還是盡自己最大所能，幫助公鹿成為最好的球隊。」Giannis Antetokounmpo說到。
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