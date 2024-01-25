《仙劍奇俠傳》十里坡劍神現身了！本尊曝18年後現況：已成三寶爸
《仙劍奇俠傳》系列是許多人的童年回憶，許多玩過第一代的玩家都已經長大成人，甚至是成家立業！說到《仙劍》最知名的梗，絕對不能不提到「十里坡劍神」這個活傳奇，而當年發出分享這段事蹟的「十里坡劍神」本尊近期也再度出面，分享18年之後的現況：「已經成為三個孩子的爸爸。」
記者潘毅／綜合報導
《仙劍奇俠傳》的「十里坡劍神」故事要追溯到2005年，當時PTT論壇笨版上有一位玩家bill7437發文分享，表示自己第一次玩RPG遊戲，不知道可以推進劇情，便在李逍遙老家旁的十里坡一職打怪練功，沒想到不知不覺間，花費了半年練到了71級，學會最強招式「劍神」，之後才知道可以搭客船繼續遊戲，讓他不禁感嘆：「打遊戲還是需要攻略的」。
這段故事後續也被官方拿來當作梗，運用在遊戲稱號中。甚至還有玩家算出若要在十里坡練到71等，則每天都必須要花 4.6 小時遊玩，才能在半年內達成。
時光飛逝，距離故事發生已經過去了18個年頭，也有不少鄉民好奇「十里坡劍神」本尊過得如何？對此， bill7437 則在昨（24）日現身發文，表示看到還有鄉民朋友記得當初他在笨版的文章十分感動，更表示因為這篇文章，那些早已淡忘的遊戲畫面與配樂再次浮現。
「十里坡劍神」也透露，過去曾在科技業任職，後來跳出創業不久就遭逢疫情，但仍然挺住了，「現在另一個身份是三寶爸」，每天都被孩子與工作追著跑，同時也感謝給予過鼓勵的各路網友。