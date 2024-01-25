「坎城影帝」掃廁所活出《完美日常》　役所廣司作品將參戰奧斯卡

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導演文溫德斯是70年代德國新電影代表人物，享譽國際影壇，曾獲頒威尼斯影展金獅獎、坎城影展金棕櫚獎，並3度獲提名奧斯卡最佳紀錄片，為當代最重要的電影大師之一。2015年柏林影展頒發榮譽金熊獎表彰他的終身成就，2022年日本藝術協會頒予他獲譽「藝術界諾貝爾獎」的高松宮殿下紀念世界文化獎。
文溫德斯表示，當初接獲東京公廁計畫「THE TOKYO TOILET」拍攝邀請便很感興趣，主動提議：「與其以每部4個工作天拍4部短片，為什麼不用17天拍一部真正的電影呢？」最終《我的完美日常》因而誕生，文溫德斯說：「多年來，我一直渴望回到日本，我對東京有一種真正的思鄉之情。」
《我的完美日常》描述東京公廁清潔職人平山（役所廣司 飾）的簡單生活，在他井然有序的日常生活以外，他沉浸於對音樂與書本的愛好，他也熱愛樹木，並拍攝透過樹葉縫隙流瀉而下的光影照片。一系列的不期而遇，逐漸揭露更多他的過往。這是一部關於從周遭尋找日常世界之美、深刻感人且饒富詩意的靜思之作。
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