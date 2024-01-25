恭喜發財紅包拿來！盧秀燕3度討新年禮盼「中捷藍線春節前核定」

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盧秀燕指出，中捷藍線核定後，橘線延伸到南投才更有效益 ；綠線延伸線核定後，才能向北延伸到台中大坑、向南延伸到彰化地區，因此台中捷運不僅關係到台中市，也攸關南投與彰化的發展，中彰投的民眾均引頸企盼。
盧秀燕第一次公開向行政院要「新年禮物」，是去年12月4日在市議會答詢時，她表示目前的行政院正副院長，對台中市「相對友善一點」，她一直抱著一絲絲希望，盼藍線、綠線延伸計劃都能在這個月或明年初選舉前核定，當做行政院給台中人的新年禮物。
去年12月21日，立法院副院長蔡其昌邀行政院長陳建仁等人視察「台中海線鐵路雙軌化」規劃辦理情形。在議會備詢的盧秀燕第二度喊話，希望院長為台中捷運藍線核定、海線鐵路高架及雙軌、台中鐵路高架大慶站到烏日、捷運綠線延伸到大坑等4大交通建設帶來新年禮物，不過陳建仁並沒有具體回應。
市府交通局表示，交通部於去年2月20日通過台中捷運藍線綜合規劃報告書、4月18日轉呈行政院審查。但行政院迄今未提供書面審查意見或召開審查會，期盼中央可以儘速啟動審查作業，以利計畫推動。至於中捷綠線延伸，去年底行政院長陳建仁在行政院會臨時動議承諾，會儘快核定台中捷運綠線延伸段可行性研究，市府也盼能早日核定。