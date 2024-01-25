全家五口「孩子吃罐頭、單親媽吃白飯」　展望會邀大眾盼紅包傳愛

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展望會指出，家住中部的小姿和媽媽、3個姐姐獨自生活，全家只靠媽媽一個人當家庭代工支撐家計，經濟狀況已經很差，屋漏偏逢連夜雨，小姿媽媽意外發現左右兩側甲狀腺有結節，需定期追蹤，在工作與經濟的壓迫下，小姿媽媽犧牲健康、擺攤工作，但工作時間越久，也導致她身體狀況也越差。
「孩子還小，要吃飯要照顧，我離婚，著孩子、又要工作，一個人收入真的無法支撐下去，經常全家五口就是開個罐頭再配白飯，我就讓孩子吃罐頭，我吃白飯。」走投無路的小姿媽媽，主動打電話向台灣世界展望會求助。
另外，今年5歲的阿喻和弟弟由外公外婆照顧，家就住在莫拉克颱風重災區的土石流潛勢區，30年的老屋修修補補，好不容易挺過風災，但屋內客廳及房間牆壁早已都是壁癌，外公外婆總是用報紙、月曆、照片等紙張蓋住壁癌，每逢雨天，家裡總要用大大小小的水桶接水，多年來，阿喻外公都是自行粉刷牆面，後來求助展望會，才找來專業師傅，解決客廳多年壁癌、滲水問題，改善居家環境。
展望會提到，風災讓阿喻外公外婆的家和果園一夕全毀，近年農業資材、肥料、農藥等成本大增，為了維持家計，年邁的外公外婆仍額外從事農務臨時工，相當辛苦，因此也提供各類補助金。外婆開心地對社工說：「小孩的生活費終於有著落。」
展望會表示，國內物價攀升與通膨夾殺，加上連日下探的氣溫，讓經濟弱勢族群更憂心起居吃穿，像是小姿和阿喻的案例在台灣並非少數，台灣世界展望會發起「紅包傳愛」活動，邀請民眾為弱勢兒少與家庭遞愛送暖，以一份溫暖祝福，幫助特殊狀況或需要急難救助的家庭走出困境。