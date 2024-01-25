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乳房腫瘤微創手術 切除診斷不留疤 妙齡少女恢復美麗自信

▲奇美醫院一般及消化系外科主治醫師林佩怡示範微創手術真空輔助抽吸裝置，傷口小，疤痕不明顯，也能降低疼痛、感染與乳房的變形（圖／記者林怡孜攝，2024,01,25）
▲奇美醫院一般及消化系外科主治醫師林佩怡示範微創手術真空輔助抽吸裝置，傷口小，疤痕不明顯，也能降低疼痛、感染與乳房的變形（圖／記者林怡孜攝，2024,01,25）

記者林怡孜/台南報導

23歲的小珍(化名)某天在左乳房摸到突起硬塊，求診後經過理學與超音波檢查，除了左乳房找到一顆約2.3公分大小的纖維腺瘤，也在右乳房發現兩顆1.5與2.1公分的乳突瘤及纖維囊腫。小珍不想開刀選擇追蹤觀察，然而半年後又發現左乳房的纖維腺瘤已從原本2.3公分長大成2.7公分，經主治醫師建議安排小珍做真空輔助、微創乳房腫瘤切除手術，只用兩個0.3公分的傷口，順利切除雙側乳房的3顆腫瘤，保有原有乳房外觀。

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奇美醫院一般及消化系外科主治醫師林佩怡表示，根據國民健康署統計資料，乳癌是台灣女性癌症發生率的第一名，並有逐年成長的趨勢，臺灣好發年齡更比歐美國家提早了10年。傳統的手術方式，會直接在腫瘤正上方劃一道約4公分的切口來取出腫瘤，卻因會留下明顯的疤痕，而影響病人治療意願。


林佩怡醫師說明，微創手術利用真空輔助抽吸裝置，可用較小約0.3公分的傷口，在超音波定位下，一次切除多顆腫瘤，除了疤痕不明顯，也因為減少了對周圍組織的傷害，而能降低疼痛、感染與乳房的變形。但操作此手術，醫師需在腦中將平面的影像定位，重組成立體成像，才能精準切除，因此技術上相對較為困難。

傳統開刀方式會在腫瘤上方直接劃刀移除腫瘤，除了疤痕明顯，腫瘤較大時也容易產生凹陷與變形。而內視鏡微創合併整形式手術，則會根據病人不同的乳房狀況，設計不同的切口，如此可以更有效的移轉剩餘乳線與周邊組織來填補空洞。經過設計的手術除了可以藏疤，也較能讓乳房維持自然外觀，甚至可以同時處理乳暈過大或下垂等問題。醫師需在切除腫瘤時就同步思考重建方法，因此技巧上較具挑戰性。


林佩怡醫師提醒所有女性，成年後應定期接受乳房健檢，及早發現是提高乳癌治療成功率的關鍵。隨著醫學的進步，不僅在藥物治療方面取得進展，微創與整形式的手術方式也為乳房疾病的治療帶來更多元的選擇，不再只能二擇一。

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