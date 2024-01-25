乳房腫瘤微創手術 切除診斷不留疤 妙齡少女恢復美麗自信

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奇美醫院一般及消化系外科主治醫師林佩怡表示，根據國民健康署統計資料，乳癌是台灣女性癌症發生率的第一名，並有逐年成長的趨勢，臺灣好發年齡更比歐美國家提早了10年。傳統的手術方式，會直接在腫瘤正上方劃一道約4公分的切口來取出腫瘤，卻因會留下明顯的疤痕，而影響病人治療意願。
林佩怡醫師說明，微創手術利用真空輔助抽吸裝置，可用較小約0.3公分的傷口，在超音波定位下，一次切除多顆腫瘤，除了疤痕不明顯，也因為減少了對周圍組織的傷害，而能降低疼痛、感染與乳房的變形。但操作此手術，醫師需在腦中將平面的影像定位，重組成立體成像，才能精準切除，因此技術上相對較為困難。
傳統開刀方式會在腫瘤上方直接劃刀移除腫瘤，除了疤痕明顯，腫瘤較大時也容易產生凹陷與變形。而內視鏡微創合併整形式手術，則會根據病人不同的乳房狀況，設計不同的切口，如此可以更有效的移轉剩餘乳線與周邊組織來填補空洞。經過設計的手術除了可以藏疤，也較能讓乳房維持自然外觀，甚至可以同時處理乳暈過大或下垂等問題。醫師需在切除腫瘤時就同步思考重建方法，因此技巧上較具挑戰性。
林佩怡醫師提醒所有女性，成年後應定期接受乳房健檢，及早發現是提高乳癌治療成功率的關鍵。隨著醫學的進步，不僅在藥物治療方面取得進展，微創與整形式的手術方式也為乳房疾病的治療帶來更多元的選擇，不再只能二擇一。