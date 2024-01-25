小孩長不高有「4關鍵」！轉骨湯別亂喝 中醫認：可能導致性早熟
小孩身高如果一直都是低於3個百分位，或是女生生理期太早到，另外，太胖、太瘦都有可能會影響身高發展，不要再因「大隻鳥晚啼」而影響了早期發展的黃金期。家長擔心孩子長不高，為了促進兒童生長，經常看到轉骨藥方、增高廣告。對此，臺北市立聯合醫院和平婦幼院區中醫科主治醫師蔡佩怡指出，轉骨通常以補腎為主，但藥材可能過於溫燥，並不一定適合每個人，且過早服用補腎轉骨藥方可能導致性早熟，未必對於身高會有幫助，醫師提醒家長切勿購買來路不明的轉骨方，覺得有身高上的問題時，還是應該要找醫師求診。
記者周淑萍/綜合報導
聯合醫院小兒遺傳內分泌科主治醫師蔡立平分享門診實際個案，小靚從幼兒園小班身高明顯低於3個百分位。經門診評估確診為努南氏症，需要夠過生長激素治療，原本一年只有長高3.4公分，治療後進步到一年7.5公分。還有小智入學時是最矮的男孩，被學校轉介至生長門診，確診為生長激素缺乏，經過四年半治療，才長到到170公分。而小燕在10歲時就發現初經來潮，當時身高僅143公分，預估成人身高僅為149.5公分，使用抑制生長板癒合藥劑注射，讓她多長6公分。
中醫師蔡佩怡進一步指出，訪間中醫調理長高的配方雖以補脾腎為主，但仍須依個人體質辨證論治，如青少年在青春期多處於課業壓力大的時期，因此可酌加疏肝解鬱的中藥，如果是本身胃口不佳的孩童，則可酌加山楂、麥芽等開胃健脾藥方。
從營養學角度來看，營養不足對於兒童發展有長期影響。根據106年至109年國民營養健康狀況變遷調查，7-18歲體重過輕者百分比為6.6-12.6%。厭食、食慾不振、偏挑食或微量元素缺乏等因素所產生的營養不足問題，會導致孩子身材矮小、認知發展遲緩等狀況。
另一方面，兒童及青少年有肥胖或過重問題者約占1/3人口。除少部份由於基因影響，環境及生活習慣亦為肥胖成因。高熱量低營養的食品取得容易且便宜，3C產品盛行，運動量減少，形成致胖環境，加上肥胖易導致性早熟，骨板提早癒合也就導致生長發育異常。醫師建議，因每個孩子的狀況不同需要透過醫師診斷才有合適的方式。