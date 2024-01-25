好心男餵流浪貓遭嘶吼！牠「超派鐵拳K下去」道歉：王董這新來的
實在太可愛了！近日有網友發出一段影片，疑似是一名好心男子有定期在餵養2隻流浪貓，結果某天要去餵養時，打開貓咪的棲身之處，一隻貓咪突然對他展現出嘶吼、生氣的樣子，一旁看似老練的浪貓直接給牠「超派鐵拳」打下去，讓該貓咪索性慢慢淡出往後退，笑翻不少網友直呼「太好笑了！貓貓直接使用超派鐵拳」。
記者張嘉哲/綜合報導
IG粉絲專頁「寵物與迷因」經常會分享許多寵物的影片，往往都會掀起廣大討論，近日上傳一支影片，影片當中兩隻貓咪疑似為流浪貓，躲在一個箱子裡面休憩，一位好心男子打開箱子的門簾要給他們餵食，結果才剛拉開，其中一隻貓咪就做出生氣的樣子對他嘶吼。
另外一隻貓咪見狀之後，立刻使出「超派鐵拳」直接K牠一拳，清脆的聲音還全部被收錄進去，隨後一開始凶神惡煞的貓咪，突然變得乖巧，並且躲到後面去，越縮越後面，感覺充滿歉意。
影片曝光後，吸引超過7萬人按讚留言，不少網友笑翻揣摩使用超派鐵拳的貓咪心境，「貓貓：王董不好意思，這個新來的小姐」、「貓貓：你是不懂營業時間是不是？這王董VVIP」、「被打一拳之後默默飄走，家庭地位顯而易見」、「貓貓：送飯的來了你在幹什麼！到後邊去」、「送飯奴才來了！你在哈什麼哈！吃我這拳」。