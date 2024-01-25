足球／艾納斯收3.4億C羅卻不能上！中國球迷氣炸、要求主辦方退費
前年與英超豪門曼聯鬧翻之後，遂轉戰沙烏地阿拉伯足球聯賽艾納斯的葡萄牙足球巨星「C羅」Cristiano Ronaldo，原定要在本月24日、28日出席在中國大陸進行的友誼賽，但昨（23）日晚間官方突然宣布，Cristiano Ronaldo因身體因素無法出席本次比賽，所屬隊伍艾納斯的行程也全數延期，目前尚不確定比賽會延期至何時。此消息一出，讓眾多大陸球迷瞬間坐不住了，紛紛包圍C羅下榻的飯店抗議並表達不滿。
記者陳品翔/綜合報導
根據了解，Cristiano Ronaldo此行赴中進行表演賽，所屬球隊艾納斯可以收到1100萬美元(約3.4億新台幣)出場費，他們分別將在本月24日和28日在深圳市大運中心體育場舉行兩場友誼賽，對手分別是上海申花和浙江隊。事實上，Cristiano Ronaldo抵中之後，就傳出有傷在身，但主辦單位一開始表示C羅仍可下場，之後C羅對官方發布此消息很不滿，認為是被「逼」著上場。
最終C羅還是決定不踢，他在記者會上說：「對我來說，今天是非常難過的一天，我要向所有的中國球迷道歉。我很愛中國，我想為你們踢球，但傷病是無法避免的，我很難過比賽並沒有取消，但我還會再回來。」
對於這次友誼賽C羅無法出場，艾納斯此次中國行的主辦方，一開始卻宣稱他可以上場，也讓眾多中國球迷感到相當不滿。為了弭平球迷憤怒情緒，主辦方隨後馬上在深圳舉行記者會，並表示：「因Cristiano Ronaldo個人身體因素，他將無法在原定1月24日和28日的比賽中出場，因此兩場比賽將延期舉辦。為此，主辦方將開放退票，透過正規管道購買球票的球迷，可至原購票官網進行無條件退票，同時主辦方會按照實際產生的機票飯店等費用，負起相關賠償責任。」