特企／《真·三國無雙M》全新武將登場　「老先覺」聯名同步展開！

全新推出的武將「馬超」，是一位以長槍爲主要武器使用的「蜀」勢力武將，豐富的感情和勇往直前的熱情是他強大的特點。手上的長槍在直線攻擊上擁有壓制多數敵人的優點，其出色行動力更讓他在戰場上如虎添翼！
新增加的成長系統「專用武器」，除了可在裝備時變更武器外型外，同時也會增加有助於戰鬥的各種能力值，與各武將固有戰法互相結合後，就能發揮更強的能力。另外也推出了可編成自己專屬部隊，挑戰各種關卡的「遠征」系統；在每個關卡中最多需消滅3個BOSS(敵將)，並可在挑戰過程中選擇提升不同能力效果後再進入副關卡挑戰，有興趣的玩家可以嘗試挑戰自己最強的隊伍組合與最快速的攻略時間！
這次也同步與「老先覺 功夫窯燒鍋」推出聯名合作獨家活動，除了所有「老先覺」的門市推出的聯名鍋物【三國無雙龍骨套餐】與活動之外，也同步在北中南三間人氣門市合作【真・三國無雙M 主題店】，分別是台北莊敬店、台中東山店、高雄五甲店，活動時間自1月24日起至3月31日止，有興趣的玩家不妨前往一起共享無雙鍋物！另一方面，NEXON也爲了紀念新武將「馬超」及遊戲系統的更新，也舉辦了可以獲得「SSR級馬超」的「馬超Pick Up招募活動」，同時至2月14日前，參加「專用武器製作活動」特定任務並完成後即可獲得「SSR級專武箱」，和強化專用武器上所需的材料「精鐵」等禮物另外還有「探求令大放送活動」也等著玩家共同參與！也請玩家們多多關注《真·三國無雙M》的官方網站與粉絲團，獲得更多的遊戲消息與活動消息喔！
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