特企／《我想成為影之強者》2024台北電玩展　攤位攻略大公開！

《我想成為影之強者！Master Of Garden》攤位編號 L405P，其中攤位將劃分為五區，包含舞台活動、打卡拍照區、試玩區、四越商會及遊戲報到區，現場除了有美麗的Show Girl與民眾一起體驗遊戲試玩，還能跟七影拍照打卡,官方也準備了各式闖關小活動，凡集滿闇影庭園集章即有機會獲得限量週邊。
日本官方遊戲製作人受邀參訪 幕後逸事驚喜大解密
《我想成為影之強者！Master Of Garden》自上市後受到廣告粉絲喜愛，官方特別於2024台北國際電玩展首日邀請日本原廠開發方製作人-竹内正彦先生親臨現場，分享了玩家們最好奇的遊戲製作幕後趣事及產品的未來規劃，增進與玩家間的距離，擄獲現場粉絲玩家的熱烈回響。
2024 TGS限定福袋開賣 百萬大獎天天抽
《我想成為影之強者！Master Of Garden》官方特別準備2024TGS 限定福袋於現場販售，本次販售兩種價位的限定限量福袋售價分別為NT$700、NT$2500，每購買一包即享有一次抽獎機會，官方祭出百萬大獎天天抽，獎項包含百萬幻魔石、七影等身抱枕、立體滑鼠墊、全角色壓克立牌、慶典轉蛋角色……等豐富內容，參展首日引發粉絲搶購。官方呼籲由於限定福袋每日限量，想購買的粉絲請盡早進場購買，才不會錯失實現抽卡自由、建造屬於自己闇影庭園的機會。
官方粉專期間限定雙重活動現正開跑 好禮大獎送不完
為歡慶首次參展，《我想成為影之強者！Master Of Garden》官方粉絲團於參展期間同步舉辦『幹員搭檔尋覓計畫』、『公會成員集結令』活動，只要依照活動貼文完成參加方式，即有機會獲得限量聲優簽名繪版、七影電競滑鼠墊、全角色壓克力立牌等多樣精美週邊，以及各式遊戲內超值獎勵!活動期間至2024/1/28，詳情請參閱《我想成為影之強者！Master Of Garden》官方粉絲團。
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