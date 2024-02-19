難甩職業病！按摩師曝：長期固定姿勢 恐造成氣血不順
日前，執業多年的一名按摩師分享，服務到一名電視台外景攝影師，礙於職業需求，需要長時間扛著攝影機，加上久站、疲勞和作息日夜顛倒，短短一年身體就亮起紅燈，肩膀痠痛到手常常舉不起來，儘管身上貼滿痠痛貼布，也無法改善與根治問題。
生活中心/綜合報導
按摩師也進一步分享，除了工作上的職業傷害，現代人時常低頭滑手機，肩頸痠痛是最常見的，姿勢不良容易引起肌肉緊繃，以及筋膜沾黏，這種傷害是日積月累的，民眾通常都等到他們很不舒服才會找按摩師傅放鬆，但往往身體問題已經「很大條！」翰鳴堂中醫師賴睿昕點出，臨床上不只是攝影師，其他工作需長期扛重物的民眾，也常有類似的身體狀況，因為長期固定姿勢，導致影響了體內的氣血循環，也提醒民眾不要忽視身體發出的警訊。
醫師賴睿昕表示，在臨床上也有很多餐飲業的案例，像是廚師跟外場端盤子的員工等，都會有類似的職業傷害，醫師強調，像這類的勞損、職業病很多都是做過頭了，人的身體有一個自我修復能力，一旦過度使用，身體損耗狀況會像滾雪球般越來越嚴重，就要花更長時間治療修復，如果想要改善病兆，除了適當休息很重要之外，可以善用一些護具保護，另外則是透過行氣散等中藥輔助。
針對輔助改善這類型病兆，醫師提到，可以透過一些中藥材，像是三七、紅花，以及丁香等來達到活血化瘀的作用，以及透過乳香、沒藥來達到止痛的效果，甚至像是五加皮可以去風濕通筋絡等，都有助於改善這類狀況，民眾可以透過這些中藥材或是行氣散等傷藥輔助，來改善體內的氣血循環狀況。
不過中醫師與按摩師也都提醒，想要根治長期累積的身體問題，還是要從改善日常習慣做起；職業所造成的傷害，就要從姿勢的改善做起，適當的放鬆與休息，才能開啟身體修復機制，千萬不要等到情況惡化了，才意識到身體警訊！