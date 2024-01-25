批民進黨與中國長期陷僵局　柯文哲：留意520後北京下一步動作

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民眾黨發布新聞稿指出，代表共和黨的迪馬里表示，台灣連線是一個跨黨派且為美國國會中最龐大的組織，共有4位共同主席，此次選擇在大選之後立即訪台，即是希望展現美國國會跨黨派對台灣民主的支持。民主黨的貝拉則開心分享到自己也是醫生背景，對於柯文哲的的學經歷很有共鳴也深感欽佩，此次造訪台灣相當期待與台灣政界及國會成員交流，確保美台之間的國會合作能協助台灣維持自我防衛能力，也希望雙方一同為了維持現狀而努力。
柯文哲指出，民進黨政府長期與中國政府陷入僵局，目前賴清德當選後尚未看到中國大動作恫嚇，但他認為需留意北京政府，可能在賴清德5月20日就職演說之後，可能的下一步動作，提前做好因應。而今年年底的美國大選結果，也可能會影響中國對待台灣的態度。
針對兩岸關係，柯文哲表示，過去70年，中國對台灣的態度並沒有不一樣，差別在於中國的國力變強，但不應該把習近平的中國視為永久的中國，還是要相信中國會有民主改革的一天。基於目前的台海情況，柯文哲也再次重申「嚇阻」與「溝通」並用的兩大手段，並表示台灣應該要具備足夠的自我防衛能力，民眾黨仍主張國防經費應提升至GDP的3％，在這個基礎上也要試著跟中國溝通。
曾任國會外交委員會亞太小組主席的貝拉也對此說法表達認同。雙方共進行一小時的交流，並互相致贈禮品，柯文哲也期盼未來有機會赴華府與他們進行更深入的交流。