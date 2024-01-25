韓國網路新流行！瘋吃油炸「環保牙籤」　專家認有風險：趕快停止

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不過，由於成分看起來皆可食用，因此一直有網友嘗試直接吃下環保牙籤。《朝鮮日報》報導指出，至少7年前就已經有出現環保牙籤吃播影片，然而，最近油炸環保牙籤突然爆紅，不僅油炸，還出現沾醬、煮成果凍、串糖葫蘆等各式各樣的創意吃法。
《朝鮮日報》報導認為，年輕網路世代熱衷短影音，吃油炸牙籤成為迅速吸引注意力的噱頭，加上還有女演員曾在電視節目中分享自己吃牙籤的經驗，女演員大讚味道非常好，說自己吃了一整盒，進一步推波助瀾了社群網路上吃牙籤的風潮。
中央大學的食品工程教授河尚道（Ha Sang-do，音譯）指出，環保牙籤的主要成分是澱粉，油炸會讓牙籤膨脹，產生一種酥脆的口感，就像在吃餅乾。然而，雖然環保牙籤的成分都可食用，但環保牙籤本身並未被視為一種食物，而是衛生用品，因此在審查時，並未經過如同其他食物一般的嚴格標準。
河尚道教授強調，環保牙籤僅通過衛生用品的檢查標準，這和食品的檢查標準完全不同，像是針對重金屬和有害元素可溶性的要求，衛生用品和食品就完全不同，因此食用環保牙籤絕對可能存在風險，呼籲民眾不要再跟風搶吃環保牙籤。
韓國食品藥品安全部23日也發表聲明表示，環保牙籤是衛生用品，就像其他杯子、湯匙、吸管等產品，主要是針對成分、製造方法、製造過程等規範來管理安全，但是並未針對食用的安全性來檢驗，環保牙籤本就不是食物，不應該被當成食物一樣食用。