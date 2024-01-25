《幻獸帕魯》5天狂銷800萬套！涉抄襲爭議延燒 寶可夢公司發聲了
《幻獸帕魯》持續為2024年遊戲界投下震撼彈！今（25）日稍早《幻獸帕魯》官方宣布，自1月19日Stream上架後，5天半內於全球狂銷8百萬套遊戲。此外，寶可夢公司稍早也發出正式發表聲明，明確表示將展開調查。
記者潘毅／綜合報導
由日本開發商 Pocketpair 推出的《幻獸帕魯》（Palworld），世界內有著高達數百種「帕魯」，可以使用「帕魯球」對其進行收服，可以將其當作夥伴、勞動力甚至是販賣，此外還能採集地圖物資、建造家園，玩法就像全球知名IP《寶可夢》、《minecraft 》、《薩爾達傳說 》等大作的縫合體。
由於遊玩方法實在太過具有爭議性，不少《寶可夢》玩家也紛紛向任天堂、寶可夢公司進行投訴。對此，寶可夢公司（The Pokémon Company）今（25）日也發出聲明，完整內容如下：
有關於 2024 年 1 月由其他公司發售的遊戲，已收到許多與《寶可夢》相似的意見，以及詢問敝公司是否有授權的疑問。敝公司對於該遊戲，並沒有授予任何使用《寶可夢》的權力。
此外，對於侵害《寶可夢》智慧財產權的行為，經調查後，將採取適當的對策。
今後敝公司也將持續引出每一隻寶可夢的特色，細心地守護、養育這個世界，努力讓寶可夢與世界連結。