隋棠霸氣賞臨演巴掌打真的 失手道歉「沒拿捏好距離」
推理台劇《非殺人小說》昨（24）日播出最新兩集，隋棠身為命案焦點，與大樓住戶有嫌疑的每個角色都有「不正當關係」，一場她出手為正遭霸凌的鄰居少年解圍，賞巴掌霸氣教訓小流氓的模樣，令觀眾拍手叫好，這場戲隋棠打真的！
記者羅凌筠／綜合報導
該場戲是她進組拍攝的首場戲，隋棠說：「當時有點沒拿捏好距離，試戲時一不小心就打到小男孩，但男孩看我嚇到的樣子還很貼心反過來安慰我。」她也透露當下馬上跟小男孩道歉，查看他的狀況，真的很緊張對他也很抱歉，之後也都有一直留意他的狀況。
另外，劉亮佐先前透露「從影以來大尺度演出」橋段在第4集曝光，一場邊看色情照片邊自慰的畫面，帶出隋棠家藏有價值不斐的祕密，其中鏡頭更帶到他家中擺放的婚紗照，其實就是和現實中老婆趙小僑的婚紗照，也成為意外的小彩蛋。
在《非殺人小說》中飾演洪太太的張詩盈，被隋棠質疑生病虐待小孩，反怒回「我沒有生病」，第3集曝光她手指爛甲流血的原因，搭配剝爛指甲的音效，讓入戲網友紛紛大喊：「好噁快送醫！」
第5集預告曝光，開始懷疑女友王淨的劉冠廷，目睹她穿著與隋棠相似的紅色洋裝和其他男人約會，一場王淨充滿腹黑感的神情令人不寒而慄；此外，卜學亮倒臥在火海中，劉冠廷大喊「我已經沒有辦法回頭了」，似乎又陷入「殺人」與「非殺人」進退兩難的糾結中。
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