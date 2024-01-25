下禮拜才會回暖！北台灣再3天「不到10度」 春節連假又有冷空氣
入冬以來最強寒流影響趨緩，不過回溫的情況在未來3天並不明顯，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，由於東北風主導環境，週五至下週日（1月26日至1月28日）北台灣仍是整天偏涼、中南部早晚溫差大，預估下週一（1月29日），各地白天高溫才會普遍高於攝氏20度，此外，春節連假前可能有一波冷空氣侵襲，不過時間還長，有待持續觀察。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員黃恩鴻指出，明日寒流影響減弱，氣溫稍微回升，但體感還是偏涼，中部以北、宜蘭低溫落在攝氏10至12度，空曠地區低於攝氏10度，南部、花東攝氏12至14度，白天高溫北台灣攝氏17度上下，花蓮攝氏19度，中南部攝氏20至22度。
黃恩鴻說明，東北風影響持續至下週日，下週一開始轉偏東風，屆時北台灣高溫回升至攝氏20至22度，其他地區攝氏22至24度，各地低溫也都回到攝氏16至18度，下週一至下週三，迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴，下週一北部山區有零星短暫雨。
黃恩鴻表示，寒流減弱仍不可輕忽，一直到週末民眾務必做好保暖準備，此外，目前天氣預報模式顯示，春節連假前，約2月5日、2月6日，可能有冷空氣南下襲台的趨勢，不過時間較長，究竟對台灣會造成什麼影響，氣象署將持續追蹤。