2024台灣燈會在台南！最新超美「新營波光節」　幾米燈籠免費索取

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📍新營天鵝湖-「波光圈」燈節
1月27日將開跑，策展人方敘潔表示首屆以「波光圈」為策展概念，運用臺南新營天鵝湖的湖面波動特色，將視覺聚焦於光線與水波融合的光影，以彼此相遇、重疊、重構的樣態，引領民眾體驗在地文化豐富樣貌。
天鵝湖展區運用水域及環境與光影結合方式，展現新營歷史人文生態交融的文化，藝文迷不能錯過的亮點作品包含《繞巡》，是由來自法國音樂家狄文斯(Divyns)採集在地廟宇的熱鬧聲音，結合裊裊繚繞的煙、繞境間的巡迴幻化為廟宇輪廓，創作出充滿台南味的電音作品。
第二個亮點為設計師白睿騰創作《Flow浮生》，靈感取自天鵝湖名列國家重要保護濕地之生物多樣性，藝術家運用機械動力使燈光裝置產生動態，以抽象的幾何大型藝術裝置，呈現出渺小生命的浮動。最後由新營在地的新銳藝術團隊「作日製作404 N.F」，以動態機構打造作品《凹》模擬波浪的推移變化、於夜間配合LED控制，展現多元的燈光、機械動態文本，由緩和的波動狀態，推演至激揚的動作變化。
📍新營文化中心-「團圓‧微光」幾米戶外藝術裝置展
即日起開跑，新營文化中心展區重現幾米繪本世界，以幾米繪本《月亮忘記了》為主題的「2024 幾米 Singing 臺南——團圓‧微光The Moon Forgets」藝術裝置展，此次將高6米、高3米的3顆超級月亮搬來新營，希望透過作品傳達溫暖，點亮觀賞者的心靈，也為蛻變中的文化城市帶來一處想像。文化局與幾米合作推出「小團圓」月亮造型充氣燈籠，自1月27日起四個週末於新營文化中心展區限時兌換，總數僅有400顆，只送不賣。
因應「新營波光節」的展期，臺南市文化局也公開到新營的私房新興文青景點，像是文青往往最愛的日式老宅「弎弌-和茗園」，建築物有超過八十年歷史，讓人能從古茶濃厚香氣及老宅內檜木香氣中穿梭回昭和年代。下午茶時光坐在榻榻米上望著日式庭園，品茗吃著輕食茶點，享受來自懷舊風情的雅致與寧靜。
另還有鹽水月之美術館「日常美術課」，引領民眾運用第一視角體驗完整的鹽水美術館，遊程中依難易度分為不同體驗坊，其中限定體驗課程「做做日常 鹽水藝文行旅」推薦給藝文迷，課程中以藝術觀察體驗方式帶大家走訪月之美術館，也特別邀請擅用幾何風格的插畫家葉修豪，以抽象畫詮釋所見的小鎮日常風景。
臺南文化局也推出天鵝湖展區隱藏玩法—生態導覽，邀請在地新營社大講師介紹天鵝湖生態，總共分為三大主題包括「埤寮變天鵝 — 埤寮聚落的故事」、「天鵝「蛙蛙」叫 — 公園裡的蛙類生態」、「濕地鳥樂園 — 尋找天鵝湖的鳥鳥們」，讓民眾能藉由活動推廣永續的生態教育，深度欣賞「新營波光節」與「天鵝湖」共舞之美。