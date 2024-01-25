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特企／《新世界狂歡 - Bliss》正式上市！在異世界實現甜蜜幻想

▲由 DarkWind 發行之 BL 角色養成手機遊戲《新世界狂歡 - Bliss》宣佈正式於雙平台上市。（圖／品牌提供）
▲由 DarkWind 發行之 BL 角色養成手機遊戲《新世界狂歡 - Bliss》宣佈正式於雙平台上市。（圖／品牌提供）

本報訊

由 DarkWind 發行之 BL 角色養成手機遊戲《新世界狂歡 - Bliss》宣佈今（25）日正式於雙平台（ App Store 和 Google Play ）上市。本作講述一名意外穿越至異世界卡萊因大陸的大魔法師，與形形色色的眷屬一同調節魔力，並尋找返回原世界的方法所展開的冒險故事。

與新世界的伙伴們一同縱情狂歡

在成為使魔艾斯特、墨菲口中的「新魔法師」後，伊得受國王之託，調和了王城地區的元素寶石。他即刻接下重任，走訪卡萊因大陸上風情各異的地區，設法調節一座座力量失衡的元素寶石祭壇。伊得在旅途中邂逅許多眷屬，享受著精彩刺激的甜蜜時光，但也發現敵意強勁的異樣魔力正在逼近。終於，一行人步入了魔物肆虐、正逐步吞噬著王國的「死地」。

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玩家將扮演主人公伊得，在陌生的異世界與各具特色的眷屬們一起踏上拯救卡萊因大陸的旅程。遊戲畫面採動態製作，搭配豪華日語聲優陣容，精湛詮釋每位角色獨有的韻味與情感波動，帶來前所未有的沉浸式的劇情聲音體驗。隨著不同限定活動的推出，還有機會獲得身著特色服裝的眷屬們，享受豐富主題的親密劇情演出。

事前預約數突破 50 萬　開服就送十連抽

《新世界狂歡 - Bliss》預約活動自上個月公開以來，事前預約人數迅速突破了 50 萬門檻！為歡慶正式上市，玩家登入遊戲並完成新手教學，除了可免費獲得「魔力契約十抽券」召喚心儀的眷屬，還可入手「晶靈石」、「魔力薰香」等豐富的祝賀禮，幫助玩家在卡萊因大陸的旅途更加順利。

限定活動【銀羽奇蹟】現正開放中

此外，於今（25）正式上市到 2/1 12:00為止，遊戲內也開啟了期間限定之【銀羽奇蹟】活動，推出【夜霧銀星｜伊得】★SSR限定卡面，等著玩家入手強力活動限定角色！年末深夜，伊得在兩名使魔意外的拜訪下，回憶起原世界的歲月。當年少輕狂的形象與現實重疊，除了深入使魔們不為人知的往昔，再次認知到彼此重要性的主僕，各自為對方籌劃了一場驚喜⋯⋯？

【大魔法師精選STEP召喚】機台

慶祝《新世界狂歡 - Bliss》上市，官方特別推出了【大魔法師精選STEP召喚】機台。機台內包含八位超高人氣活動限定★SSR卡面，最多進行 150 次召喚就可以把心儀的他帶回家。機台開放時間只到 3/14 12:00，把握難得的機會，入手喜愛的眷屬吧！

欲了解更多《新世界狂歡 - Bliss》的相關情報，請鎖定官方Instagram和 X(Twitter) 發布之最新消息。馬上穿越至世界，與眷屬們縱情狂歡！

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