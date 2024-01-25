特企／《新世界狂歡 - Bliss》正式上市！在異世界實現甜蜜幻想

與新世界的伙伴們一同縱情狂歡
在成為使魔艾斯特、墨菲口中的「新魔法師」後，伊得受國王之託，調和了王城地區的元素寶石。他即刻接下重任，走訪卡萊因大陸上風情各異的地區，設法調節一座座力量失衡的元素寶石祭壇。伊得在旅途中邂逅許多眷屬，享受著精彩刺激的甜蜜時光，但也發現敵意強勁的異樣魔力正在逼近。終於，一行人步入了魔物肆虐、正逐步吞噬著王國的「死地」。
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事前預約數突破 50 萬 開服就送十連抽
《新世界狂歡 - Bliss》預約活動自上個月公開以來，事前預約人數迅速突破了 50 萬門檻！為歡慶正式上市，玩家登入遊戲並完成新手教學，除了可免費獲得「魔力契約十抽券」召喚心儀的眷屬，還可入手「晶靈石」、「魔力薰香」等豐富的祝賀禮，幫助玩家在卡萊因大陸的旅途更加順利。
限定活動【銀羽奇蹟】現正開放中
此外，於今（25）正式上市到 2/1 12:00為止，遊戲內也開啟了期間限定之【銀羽奇蹟】活動，推出【夜霧銀星｜伊得】★SSR限定卡面，等著玩家入手強力活動限定角色！年末深夜，伊得在兩名使魔意外的拜訪下，回憶起原世界的歲月。當年少輕狂的形象與現實重疊，除了深入使魔們不為人知的往昔，再次認知到彼此重要性的主僕，各自為對方籌劃了一場驚喜⋯⋯？
【大魔法師精選STEP召喚】機台
慶祝《新世界狂歡 - Bliss》上市，官方特別推出了【大魔法師精選STEP召喚】機台。機台內包含八位超高人氣活動限定★SSR卡面，最多進行 150 次召喚就可以把心儀的他帶回家。機台開放時間只到 3/14 12:00，把握難得的機會，入手喜愛的眷屬吧！
欲了解更多《新世界狂歡 - Bliss》的相關情報，請鎖定官方Instagram和 X(Twitter) 發布之最新消息。馬上穿越至世界，與眷屬們縱情狂歡！