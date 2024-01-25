王志安發起「誰不尊重殘障人士」投票！結果出爐 答案一面倒
大陸旅日媒體人、前《央視》電視台記者王志安日前上節目《賀瓏夜夜秀》，指台灣選舉造勢像場秀，把「殘疾人士推上去（催票）」很煽情，並模仿身障者顫抖的動作，諷刺民進黨打選戰的手法，引發歧視爭議。王志安昨（24）日發起「誰不尊重殘障人士」投票活動，最終結果出爐，民進黨獲得近7成的票數。
記者楊穎軒／綜合報導
王志安昨天上午在X舉行票選，題目是「王局在賀瓏秀的發言遭民進黨譴責，你覺得到底誰不夠尊重殘障人士？」開放1天時間投票，69.3%的人認為是民進黨，30.7%的人認為是王局（王志安），共有49207人參與。
此外，王志安發文表示，對《賀瓏夜夜秀》感到抱歉，「脫口秀在大陸和台灣生存都不易，在大陸，一個『作風優良，敢打硬仗』，藝人就消失了。在台灣呢，眼看這節目從個博恩秀變成了賀瓏秀，下一步會不會變成美德秀？我其實沒什麼大所謂，一走了之。但希望賀瓏秀節目組，能撐過這一關。不只是為了節目組，也為了整個華人社會的言論自由。」
王志安持觀光簽證上節目發言，被移民署廢止入境許可，並管制5年不得來台觀光，王志安認為被台灣政府針對，但強調不會因此改變對台灣民眾的印象，「普通的台灣人明辨是非，善良好客，這是台灣最重要的資產。正如我去烏克蘭的感受，台灣的三流政客，配不上這裡的人民。」
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