確保高屏區交通暢通！高雄區及高雄市區監理所公布春節公共運輸案
公路局高雄區監理所及高雄市區監理所等單位於今(25)日，在高雄市寒軒飯店和平店，舉辦113年度高屏地區春節疏運記者會，會中公布春節期間的公共運輸計畫，以確保高屏地區的交通暢通。
記者黃守作／高雄報導
113年度高屏地區春節疏運記者會，是由高雄區監理所所長李瑞銘與高雄市區監理所所長劉育麟共同主持，公路局安管組工程員許建誠、公路局南區養護工程分局副分局長王慶雄、公路局南區公路新建工程分局主任工程司蔡鴻騏，以及高雄區監理所及高雄市區監理所等單位主管與會。
高雄區監理所所長李瑞銘表示，墾丁、大鵬灣風景區是南台灣熱門觀光勝地，為解決春節期間交通擁擠，呼籲旅客儘量搭乘公共運輸。
高雄區監理所並與高墾線共營客運業合作，春節期間每日提供210班次，並加開熱門路線，如9189墾丁快線，以縮短候車時間。
高雄市區監理所所長劉育麟指出，公路局於春節期間，將延續春節客運優惠，包括國道客運85折、台灣好行路線刷卡半價等措施，至於屏東縣政府舉辦屏東燈節、屏東熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季等活動，相關客運公司每日提供至少122班次，便利遊客前往。
高雄區監理所及高雄市區監理所為確保春節期間大客車行車安全，將加強監警聯合稽查，並在風景區、省道重要路段進行攔檢，確保旅客乘車安全。