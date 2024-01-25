特企／施舒雅比漾廣場　嶄新升級！盛大開幕

以「成為美的創造者」為職志，施舒雅美容世界來台37年，秉著品牌的初心，以滿足更多女性美容需求為宗旨，近年陸續展開新店及升級既有店舖環境。在2024年初的好消息，即是施舒雅比漾廣場於1月24日嶄新開幕。特別規劃獨立VIP個室與足部保養專區外，引進法國LPG Alliance先端儀器，另新增男士保養服務，歡迎男士蒞臨，盡享保養時光，展現自信神采。
傳承自日本的美麗與安心，施舒雅以茶道文化「一期一會」精神誠心款待，視每位顧客為一生僅有一次的服務機會般珍惜。迄今逾60年的經營，多達百萬人次體驗的肯定。在台灣亦承襲日本，堅持獨家的專業手技、分科美容師訓練與日式細膩服務，為女性打造量身訂製的上質美容服務。
侘寂靜謐氛圍！沉浸自然美一刻、發現最美的自己
全新施舒雅比漾廣場融合襌風與悠閒氛圍，暫離都市的喧囂、放下生活中的繁雜思緒，走進以大自然為主調的空間，別具設計感的傢俱與柔和清新的樂音，打造溫潤雅致木質系休憩地，給予顧客專屬的Me Time時光。在靜謐專屬個室裡，徹底釋放身心、淨化感官，盡情享受慢調歸屬感，及在施舒雅的時光中帶來美麗能量。
Total Beauty極致美！因為有同步的日本專業按摩手技與細緻服務
同步日本美容師手技與尊榮細膩款待，搭配多元課程，提供從頭到足、Head spa與纖體速效儀器一站式美容保養，滿足各階段女性不同的美麗需求，照顧身心肌的全面需求，不遺餘力支持顧客健康美麗的人生，期望來到施舒雅的您都能找到自己獨特魅力，隨心綻放！
全新紳士專屬魅力！男士專業保養與療癒專區
在辛勤工作與生活，為展現絕佳狀態時尚紳士們，適合以專業按摩放鬆僵硬、緊繃的身心。施舒雅比漾廣場內，設立2間獨立VIP專屬空間，提供臉部保養與身心放鬆等課程，靜享一人的時光，安心釋放壓力、放鬆全身肌肉，輕鬆維持肌膚最佳狀態，以自信光采、迎接未來新挑戰。
歡慶Grand Opening 獨家優惠：優惠期間自01/21(日)至02/25(日)止
經典熱銷四選一
75分鐘 開幕價2,640元（原價5,500元）－Facial臉部-極光水亮分子課程
80分鐘 開幕價3,000元（原價6,200元）－Body身體-Infinity無限課程
85分鐘 開幕價1,980元（原價3,600元）－Hand手部-東方枸杞逆齡手部課程
80分鐘 開幕價2,400元（原價5,000元）－Head頭部-全方位平衡養護課程
*限女性新朋友每人限體驗壹次壹回。
紳士保養二選一
85分鐘 開幕價3,300元（原價5,500元）－Facial臉部-淨透潤顏課程
60分鐘 開幕價2,980元（原價5,000元）－Body身體-全身芳香放鬆按摩課程
*限男性新朋友每人限體驗壹次壹回。
燕窩養顏組
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*限每人購買壹次壹組。更多優惠內容請洽店方。
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