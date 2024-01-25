2024高雄冬日遊樂園、燈會將登場　愛河灣周邊道路實施交通管制

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輕軌請搭乘至駁二大義站或旅運中心站；另配合人潮管制，光榮碼頭站熱門日（1/27、28；2/3、4、8、10~14、18、24、25）2時至22時取消上下客服務，市區公車如50路、60路、77路、100路及黃1等公車均有行經會場，可於公車高雄女中站、台灣銀行（健保署）站、歷史博物館（高雄國際會議中心）站下車。另於熱門日另提供老弱婦孺、親子遊客優先搭乘捷運中央公園站至英雄路接駁車，公車路線均於車頭標示黃色小鴨，亦歡迎民眾多加利用服務。
在公共運輸指南部分，前往愛河灣觀賞黃色小鴨民眾，可搭乘捷運至中央公園站、市議會站或鹽埕埔站下車，或搭乘輕軌至真愛碼頭站、旅運中心站下車，步行5-10分鐘即可抵達；如前往16-18碼頭冬日遊樂園民眾，可搭乘輕軌到旅運中心或捷運三多商圈站轉市區公車黃1或黃1區間下車後即可抵達。
另在公園路、港埠旅運中心北側空地、新光停車場等地點設有臨時機車停車場，惟空間有限，請勿任意停放於人行道等規劃區域，將加強違規拖吊取締，仍請優先利用公共運輸前往。
交通局提醒，配合冬日遊樂園活動期間，愛河灣周邊道路實施交通管制，第一階段交通管制時間為每日下午3點至晚上10點（開幕日1/27提早至9點），愛河灣西側（公園路以南、七賢路以東道路）、愛河灣東側（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路管制通行；第二階段視車流狀況採機動管制，管制道路將擴大至五福路以南、七賢路以東、成功路以西等範圍，場域周邊道路禁止臨時停車並加加強違停取締，請民眾加強注意並配合改道。